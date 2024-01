Nissan Ariya : une version Nismo et une grosse remise chez nous

Comme Hyundai (Ioniq 5 N), Kia (EV6 GT), Tesla (Model Y Performance) ou d’une manière nettement moins poussée les Volkswagen ID.4 GTX et autres Skoda Enyaq RS, Nissan dévoile une version sportive de son SUV électrique l’Ariya. L’engin s’est montré à l’occasion du Tokyo Auto Salon 2024 et il reprend le traitement « Nismo » déjà appliqué à ses sportives thermiques comme la GT-R, la Z ou l’ancien Juke.

La présentation extérieure devient évidemment plus agressive avec les traditionnels appendices aérodynamiques surlignés de rouge, des jantes spécifiques et un habillage revu de l’intérieur (qui reçoit des sièges plus sportifs lui aussi en plus de détails « Nismo »). Mécaniquement, l’Ariya Nismo ne va cependant pas aussi loin que le Hyundai Ioniq 5 N ou le Kia EV6 GT approchant ou dépassant les 600 chevaux.

Il se contente de 367 chevaux dans sa version équipée des batteries de 66 kWh (63 kWh net) et de 435 chevaux avec les batteries d’une capacité de 91 kWh brut (87 kWh net), à chaque fois avec deux moteurs et quatre roues motrices. On ne connaît pas encore les performances de la bête, mais Nissan promet des accélérations franches ainsi qu’une sonorité artificielle spécifique en plus d’un meilleur comportement dynamique. Pour l’instant, le constructeur n'annonce qu’une commercialisation au Japon mais on ne voit aucune raison pour qu’il ne soit pas vendu chez nous aussi à terme.

Une remise sous condition de reprise chez nous

En France, la version « normale » du Nissan Ariya n’a plus droit au bonus écologique depuis le début de l’année 2024 à cause de sa fabrication japonaise. Comme les constructeurs chinois BYD et MG, Nissan propose donc une remise de 5 000€ pour rester compétitif. L’Ariya s’affiche donc désormais à 38 300€ mais attention, cette remise est disponible sous condition de reprise. En concession, il sera tout de même peut-être possible de la négocier sans reprise…