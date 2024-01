Les marques automobiles chinoises cognent fort sur les remises

L’année 2024 n’a pas bien commencé pour les marques chinoises implantées sur le marché automobile français. Non seulement le bonus écologique de 4 000€ (et même 5 000€ jusqu’ à la publication du décret officiel) leur est désormais refusé, mais elles doivent également composer avec une concurrence européenne devenue beaucoup moins chère qu’avant sur les voitures électriques familiales (Renault Mégane E-Tech et Scénic E-Tech, Volkswagen ID.3 et ID.4, Peugeot E-3008…).

Sans surprise, ces marques chinoises réagissent logiquement en baissant elles aussi les prix. BYD vient de réduire l’addition de base de son SUV électrique compact Atto3 à 37 990€ (au lieu de 44 190€) et celle de sa finition « Design » haut de gamme à 39 990€. Pour l’instant, le tarif de la berline Seal n’a en revanche pas bougé (46 990€) et celui de la compacte Dolphin a même augmenté à 33 990€ avec la disparition de sa précédente version de base à petites batteries.

7 000€ chez MG !

Les baisses sont encore plus spectaculaires chez Mg, marque automobile chinoise la mieux implantée en Europe pour le moment : après avoir déjà annoncé une remise systématique de 4 000€ sur toute sa gamme électrique (et même hybride) pour compenser l’arrêt du bonus écologique pour ses modèles, le constructeur du groupe SAIC augmente le montant de cette remise à 7 000€ jusqu’à la fin du mois de janvier 2024. De quoi positionner le premier prix de la MG4, cette compacte qui se vend déjà très bien chez nous, à 22 990€ au lieu de 29 990€. Et donc répondre à la Renault Mégane E-Tech, désormais affichée à partir de 29 0000€ (bonus écologique 2023 de 5 000€ déduit). Elle redevient ainsi beaucoup moins chère que ses rivales européennes, mais tout cela va inévitablement nuire à la marge du constructeur…