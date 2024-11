La Dodge Charger thermique est attendue de toute urgence

La Dodge Charger était historiquement l’une des trois muscle cars survivantes aux Etats-Unis avec la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang. Alors que cette dernière vient de passer à une toute nouvelle génération thermique et qu’on attend toujours des nouvelles de l’avenir de la Camaro, la Charger vient elle aussi de faire peau neuve avec un tout nouveau modèle basé sur l’architecture STLA Large de Stellantis. Mais c’est désormais une voiture entièrement électrique, du jamais vu chez les pony cars !

Cette Charger existera aussi en version thermique pour la clientèle américaine réticente à embrasser la technologie électrique. Et d’après les journalistes américains de Car & Driver, cette version thermique est même attendue plus tôt que prévu dans un changement stratégique sans doute lié à l’évolution récente du marché automobile et des forces politiques en présence.

Un V6 bi-turbo au lieu du V8

Dans sa version thermique, la nouvelle Dodge Charger utilisera un inédit V6 bi-turbo « Hurricane » de 3,0 litres développant 420 ou 550 chevaux selon la version. La Charger électrique, quant à elle, doit dépasser les 800 chevaux dans sa version la plus puissante. La Charger électrique doit toujours arriver en premier chez les concessions américaines, mais la Charger thermique arriverait cinq mois plus tôt que prévu d’après Car & Driver.

Théoriquement, il n’est pas impossible qu’on puisse un jour avoir cette Charger un jour en Europe (surtout en électrique) à condition que Stellantis l’adapte aux normes locales. Rien n’est moins sûr, évidemment.