Surprise : la Dodge Charger arrive chez nous !

Même si elle est devenue quasiment invendable chez nous en France à cause du malus écologique maximal à son encontre, la Ford Mustang reste disponible pour ceux qui aiment les beaux V8 glougloutant (avec en prime un châssis qui a encore progressé sur cette nouvelle génération).

Surprise, elle ne sera pas la seule « pony car » américaine disponible sur le marché européen pour les amateurs du genre. Dans une interview avec les journalistes américains de Carscoops, un responsable de la marque vient de préciser que la nouvelle Dodge Charger, cette grosse auto disponible à la fois en coupé et en berline, sera bien commercialisée sur le Vieux continent. Il a même ajouté que cette commercialisation sur notre marché ne concernerait pas que la version 100% électrique mais aussi la variante thermique !

Electrique ou six cylindres ?

Il faudra évidemment attendre de connaître le détail de la stratégie du groupe Stellantis pour la commercialisation de cette nouvelle Charger chez nous (et les pays concernés) mais actuellement aux Etats-Unis, l’auto laisse le choix entre une configuration électrique bimoteur de 630 chevaux (670 pendant 10 secondes) et une variante essence à six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres développant au choix 420 ou 550 chevaux.

En France, cette dernière variante sera naturellement taxée du malus écologique maximal en cas de commercialisation. Mais puisque la Mustang l’est aussi…