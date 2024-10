Le Yangwang U8 est un des SUV chinois les plus impressionnants du Mondial de Paris 2024

La première chose que l'on remarque quand on découvre ce SUV est sa taille. Il est tout simplement impressionnant avec une longueur de 5,32 m, une largeur de 2,05 m et une hauteur de 1,93 m. Son poids est à l'image de ces dimensions, c'est-à-dire hors du commun avec 3,46 tonnes sur la balance. Pour l'animer, il fallait forcément un "gros" moteur et ce n'est pas moins de 4 blocs électriques développant chacun 299 ch, soit une puissance cumulée de 1 196 ch, et un couple de 1 280 Nm !

Ce Yangwang n'est pas un pur électrique, mais un électrique à prolongateur d'autonomie, car il possède une toute petite batterie de 49 kWh de capacité, lui autorisant une autonomie en tout électrique de 180 km seulement. Mais à la différence d'une pure électrique, elle se recharge en roulant, grâce à un moteur thermique 4 cylindres qui brûlera les 75 litres de sans-plomb contenus dans le réservoir. Grâce à lui, le constructeur annonce 1 000 km d'autonomie sans devoir refaire le plein et recharger la batterie, qui accepte 110 kW de puissance de charge en courant continu.

Sur le plan du style, impossible de ne pas le rater avec ses formes très carrées avec notamment sa signature lumineuse en forme de S et des faux airs de Land Rover Defender, en particulier de 3/4 arrière.

À l'intérieur, c'est une débauche de luxe avec du cuir couleur camel sur le modèle exposé présent partout dans l'habitacle, même aux endroits les plus cachés.

L'instant Caradisiac : une marque de BYD, qui ne le dit pas

Si le Yangwang n'était pas exposé sur le stand de BYD, rien n'indiquerait que ce monstrueux 4X4 appartienne à la galaxie du constructeur chinois. C'est pourtant le cas...