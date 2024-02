World Car Awards : les finalistes sont connues

À l’instar de la plupart des principales élections automobiles, les World Car Awards se déroulent en plusieurs temps. Avant que ne soit dévoilée la liste des grandes gagnantes, le 27 mars prochain lors du salon de New York, le scrutin vient d’entamer son avant-dernière étape, avec la révélation des modèles finalistes.

World Car of the Year

C’est le titre majeur de cette cérémonie, puisqu’il consacre la meilleure nouveauté automobile 2023 au niveau de la planète. Ce qui explique que tous les modèles en lice ne soient pas forcément connus chez nous. Parmi les 10 prétendants toujours dans la course, sur les 38 modèles initialement qualifiés, c’est le cas, pour 2024, d’un seul d’entre eux : le Mazda CX-90.

Les modèles asiatiques se taillent d’ailleurs la part du lion cette année, puisque 6 autres sont présents parmi les finalistes. On trouve ainsi une chinoise (BYD Seal), 3 coréennes (Hyundai Kona/Kona Electric et Santa Fe, et Kia EV9) et deux japonaises (Subaru Crosstrek et Toyota Prius).

L’Europe n’est, pour sa part, présente qu’avec les Volkswagen ID.7 et Volvo EX30, tandis que les États-Unis font encore plus grise mine, avec un unique ressortissant : le Ford Bronco.

World Electric Vehicle

En toute logique, cette catégorie voit le nombre de modèles la composant grossir d’année en année. Ainsi, pour 2024, pas moins de 32 nouveautés pouvaient initialement prétendre à ce titre.

Elles ne sont désormais plus que cinq, et quatre d’entre elles sont originaires du Vieux Continent : les BMW i5, Mercedes EQE SUV, Volkswagen ID.7 et Volvo EX30.

La seule non européenne est toutefois est une concurrente de taille, puisqu’il s’agit du Kia EV9.

World Luxury Class

Comme pour la catégorie précédente, l’Europe fait main basse sur cette élection. Parmi les 5 finalistes, on trouve ainsi la BMW Série 5/i5 et un trio de Mercedes : les CLE, Classe E et EQE SUV.

Là encore, la liste, composée originellement de 13 modèles, se voit complété d’un véhicule venant d’Asie, le Lexus LM.

World Performance Car

Le Vieux Continent est décidément en grande forme cette année, puisque ce titre a, ici aussi, de grandes chances d’être remporté par une voiture produite par l’un de "nos" constructeurs. En effet, hormis la Hyundai Ioniq 5 N, toutes les aspirantes à ce titre sont produites par des constructeurs venant de pays voisins du nôtre.

Sont ainsi toujours en compétition, les BMW M2 et XM, la Ferrari Purosangue et le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

World Urban Car

Cette catégorie est certainement l’une des plus disputées, puisque les modèles se distinguent particulièrement les uns des autres. Ils sont, en effet, généralement adaptés aux besoins d’une région du monde en particulier.

Une fois n’est pas coutume, presque toutes les finalistes sont ici destinées au marché européen, puisque l’on trouve dans cette short-list les Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX et Volvo EX30.

Seul le Suzuki Fronx ne sera pas commercialisé chez nous.

World Car Design of the Year

Il s’agit ici, pour les jurés, de faire un choix sur les seuls critères esthétiques. Pour établir la liste des finalistes, les organisateurs ont demandé à six experts mondiaux en matière de design, parmi lesquels on trouve l’ex-patron du bureau de style de Renault, Patrick le Quément, de faire un choix parmi l’ensemble des modèles en compétition dans toutes les autres catégories.

Cinq modèles bataillent donc pour obtenir ce prix : les Ford Bronco, Ferrari Purosangue, Toyota Prius, Volvo EX30 et Zeekr X.

La prochaine étape des World Car Awards aura lieu le 26 février, lors du salon de Genève, avec l’annonce du Top 3 in the World.

Et vous, parmi toutes ces concurrentes, pour lesquelles voteriez-vous ?