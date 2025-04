Un Cullinan au prix d'un Peugeot 5008 équipé ? C'est la promesse du Zeekr 9X

Fonctionner par joint-venture, embaucher des ingénieurs européens, intégrer des designers des grandes marques, produire localement les batteries : les Chinois ne manquent pas de solutions pour progresser à vitesse grand V dans le secteur de l'automobile. Ce grand SUV Zeekr 9X ne déroge pas à la règle avec un positionnement très haut de gamme pour un tarif record.

Le modèle en question à la présentation très proche de celle d'un Rolls-Royce Cullinan déboule en effet avec un prix de départ placé à 500 000 yuans environ. Une rapide conversion montre au cours actuel que cette somme représente à peine plus de 50 000 euros.

Une mécanique hybride rechargeable

Sous son capot, le Zeekr 9X embarque un ensemble hybride rechargeable composé d'un moteur thermique 2 litres quatre cylindres turbocompressé de 279 chevaux. Ce dernier est associé à deux moteurs électriques situés à l'avant et à l'arrière. La puissance cumulée de la version de base se positionne à 500 chevaux environ contre 600 chevaux pour le haut de gamme "Grand". Du côté des performances, le Zeekr 9X d'entrée de gamme revendique un 0 à 100 km/h en 4 secondes contre 3,5 secondes pour le plus musclé. Enfin, l'autonomie 100% électrique se place entre 97 et 113 kilomètres grâce à son architecture 900V et sa batterie capable d'encaisser 200 kW en version Grand (150 kW pour l'entrée de gamme).

Des équipements de haut vol

À bord, le Zeekr 9X soigne ses occupants avec de la conduite autonome de niveau 3 et des sièges confortables. En attendant les photos officielles, les bruits de couloir évoquent les présences d'un écran 6K de 43 pouces pour les voyageurs de la banquette arrière et d'une installation audio haut de gamme.

Un déploiement européen progressif

Pour mémoire, le constructeur chinois prépare son arrivée sur le Vieux-Continent depuis plusieurs années. La marque du groupe Geely également propriétaire de Volvo, Lynk & Co et Lotus est actuellement en discussion avec plusieurs concessionnaires français pour déployer son réseau Zeekr dès 2025.