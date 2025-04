Après BYD, Zeekr promet une puissance de recharge électrique tout aussi folle

Chez nous, les meilleures voitures électriques peuvent dépasser les 300 kW en puissance maximale de charge en courant continu. Cette puissance permet de repasser de 20 à 80% de charge en à peine plus de 20 minutes avec de grosses batteries comme celles d’une Porsche Taycan par exemple.

En Chine, le constructeur BYD a frappé très fort sur le plan de la communication il y a quelques jours en annonçant la commercialisation de deux nouvelles voitures (les Han L et Tang L) capables d’encaisser 1 000 kW de puissance maximale de charge en pointe…soit de quoi récupérer 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes !

Cette puissance de charge ultra-rapide va de pair avec des bornes spéciales, délivrant en théorie 1 360 kW en puissance maximale. BYD s’est engagé à en construire 4000 en Chine pour recharger ses nouvelles voitures électriques dotées de cette capacité. Il faudra de sacrées installations électriques pour délivrer cette puissance !

Zeekr s’aligne

Zeekr, marque du groupe Geely, répond directement à BYD. L’enseigne vient de présenter sa nouvelle borne de charge capable de délivrer 1 200 kW en puissance maximale de charge en pointe, avec des stations comprenant ne pas moins de dix points de charge chacune.

Mais contrairement à BYD, Zeekr ne propose pas encore de voiture capable d’encaisser cette puissance. Pour l’instant, les autos de la marque se « contentent » de 500 kW en capacité de puissance maximale. Ces véhicules peuvent déjà récupérer 70% de charge batterie en 10 minutes.

Attendons de vérifier tout ça

Les constructeurs comme BYD étant coutumiers des déclarations fracassantes, attendons de vérifier ces performances nous-même. Rappelons que pour l’instant, les modèles du constructeur ne se distinguent justement pas sur ce plan et que personne n’a encore pu tester ces nouveaux systèmes à très haute puissance (et les voitures qui vont avec). Et le simple objectif de construire un réseau de bornes aussi puissantes représente un sacré défi à lui tout seul.