Une vidéo exceptionnelle de tests de pneus Michelin en 1982 !

Vous faites peut-être partie, comme certains d'entre nous, des passionnés des années 1970 et 80 et de tous les engins motorisés qui y sont nés. Si c'est le cas, sortez les pop-corns : rouflaquettes, cols pelle à tarte, pattes d'eph', chemisettes, murs d'ordinateurs à gros boutons, bandes magnétiques et diodes scintillantes, et surtout matraquage dans les règles de tous les engins motorisés à deux roues et plus, le tout sur une musique fusion jazz-rock typique de l'époque, cette vidéo promotionnelle de Michelin tournée en 1982 sur son site d'essai de Ladoux (Puy-de-Dôme) entre autres, risque bien de faire couler quelques larmes de joie.

Déjà parce qu'on y voit des sportives mythiques en butée de contre-braquage, pneus arrière fumant, telles que des Ferrari 308 et 911 Turbo 930, des bombinettes tentant de s'agripper en virages serrés comme la Volkswagen Golf 1 GTI ou la BMW Série 3 E21, mais également des modèles grand public d'alors, tombants dans de tristes sous-virages, pneu sous la jante, au premier rang desquels une Citroën GS ou Renault 18, ou se rattrapant en dessinant de magnifiques arabesques au sol…

Les autres tests de gommes ne sont pas moins passionnants, avec des mises en situations très diverses : piste de basaltine mouillée glissante, aquaplaning, tout-terrain, reproductions de coups de trottoirs ou de nids-de-poule, évitements, tests de vitesse avec des poids lourds survitaminés (jusqu'à 150 km/h). Certains engins utilisés à l'époque paraissent aujourd'hui complètement fous, à l'image de la Citroën DS à 11 roues, dont une au centre qui fait l'objet de mesures (ci-dessous).

Les cyclos et motos ne sont pas oubliés, ce qui ne manquera pas d'émouvoir les amateurs, avec des modèles aujourd'hui mythiques (notamment la Honda CBX à six cylindres !), et des situations d'adhérence précaire imposant des roulettes sur les côtés ! Là encore, les tests off-road et même trial étaient déjà prévus. Du caviar donc, à déguster sans modération, avec bien d'autres surprises !