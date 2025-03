Bientôt une visite médicale pour obtenir et conserver son permis de conduire ?

Cela fait plusieurs années que le sujet est sur la table, que ce soit au niveau national ou européen. En février 2024, le Parlement européen se disait défavorable « à la réduction de la validité des permis de conduire pour les personnes âgées ». Pourtant, un nouveau permis généralisé en Europe, avec une mise en place d’ici 2030, prévoit une vérification tous les quinze ans pour les permis voitures et moto.

Toutefois, cela n’empêche pas qu’en France, un nouveau texte sera présenté demain, soutenu par une centaine de députés. Son but est d’instaurer une visite médicale pour obtenir et conserver de son permis. L’avis favorable d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste serait obligatoire tous les quinze ans.

Cette mesure cible notamment les seniors puisqu’elle envisage une visite tous les cinq ans à partir de 70 ans. À ce jour, quatorze pays européens comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal ou la Grèce ont instauré un examen obligatoire. Cette proposition de loi va dans le sens d’une harmonisation européenne, tout en étant pertinente dans un contexte de vieillissement de la population.

Une proposition qui va dans le bon sens

En 2019, les personnes âgées de 65 ans et plus ont représenté 26,2 % de la mortalité pour 20 % de la population. Ce taux était de 19,1 % en 2010, preuve d’une évolution notable. De plus, les chiffres de la Sécurité routière montrent qu’ils ont une responsabilité plus importante dans les accidents mortels. Le bilan de 2020 faisait état d’un taux dépassant 78 %, un chiffre que l’on retrouve également pour 18-24 ans.