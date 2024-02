Le permis de conduire à vie, c’est oui !

Ce n’est pas un débat nouveau, mais il divise toujours. Le Parlement européen a tranché ce jour la mesure défendue par l’eurodéputé écologiste française Karima Delli, présidente de la commission Transports à Bruxelles.

Dans leur communiqué, le Parlement précise que les députés « ne sont pas favorables à la réduction de la validité des permis de conduire pour les personnes âgées - comme le propose la Commission - afin d'éviter les discriminations, de garantir leur droit à la libre circulation et à la participation à la vie économique et sociale. »

Le Parlement précise que « les députés ont accepté que les conducteurs évaluent leur propre aptitude à conduire lors de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire, laissant les pays de l'UE décider si l'auto-évaluation doit être remplacée par un examen médical avec un ensemble minimum de contrôles sur la vue et les conditions cardiovasculaires des conducteurs, entre autres. »

Le projet de Karima Delli était de contrôler la vue, l’ouïe et le réflexe des candidats afin d'obtenir le fameux carton rose (même s'il intègre votre smartphone). L’autre volet consistait à effectuer une visite médicale tous les quinze ans, voire tous les cinq ans passés 70 ans, dont l’issue permettait de conserver son permis, ou non. Pour l’eurodéputée : « cette proposition ne vise pas à embêter des gens, mais à sauver des vies, des familles d’accident qui ne devraient pas avoir lieu ».

Pour les opposants au projet, comme François-Xavier Bellamy (LR) : « l’Europe est à sa place quand elle améliore la vie des gens, pas quand elle la complique en s’arrogeant des prérogatives au motif d’harmoniser des pratiques ». Ce dernier fait référence à l’Italie, l’Espagne ou encore les Pays Bas qui ont instauré une visite médicale.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les seniors particulièrement impliqués

Il est certain qu’un examen pertinent permettrait de réduire les accidents, d’autant plus dans un contexte de vieillissement de la population. En 2019, les personnes de 65 ans et plus ont représenté 26,2 % de la mortalité pour 20 % de la population. En 2010, ce taux était bien en dessous : 19,1 %. De plus, les chiffres montrent que les seniors ont une responsabilité plus importante dans les accidents mortels. Le bilan 2020 de la Sécurité routière faisait état d’un taux dépassant 78 % aussi bien pour les 18-24 ans que pour les 65 ans ou plus.