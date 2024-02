Baisse de la mortalité routière, sauf pour les trottinettes

Lors de la présentation du bilan provisoire de l’accidentalité routière 2023 ce 1er février au Centre de médecine physique et de réadaptation de Bobigny, Florence Guillaume, Déléguée interministérielle à la sécurité routière, s’est félicitée de résultats « encourageants ». Avec 3 170 personnes décédées (- 3 %) et 232 000 blessés (-1,9 %) l’accidentologie nationale est « les plus bas jamais enregistré depuis 1927, hors années covid (NDLR 2020-21) ». Même inflexion outre-mer où la mortalité routière (232 personnes) connaît une baisse de 18 % par rapport à 2022. La répartition de l’accidentologie par réseau routier demeure identique à l’année précédente.

Majorité d’accidents sur les routes

Le réseau routier hors agglomération, concentre toujours la majorité des décès routiers (59 %). Sur autoroute, si le nombre de décès (273) a baissé de 2,1 %, le chiffre demeure supérieur de 4 % par rapport à 2019, dernière année de référence pour la sécurité routière avant la restriction de circuler liée au covid. En fin, l’amélioration sensible du nombre de décès en agglomération (1 016 décès de la route) en baisse de 2 % montre que le partage de la chaussée entre les différents utilisateurs entre petit à petit dans les esprits.

Trottinettistes vulnérables

Selon le mode de déplacement, le nombre de motocyclistes décédés sur les routes recule (-11 personnes) tout comme celui des cyclistes (- 19 personnes). Une première depuis 2015 concernant les vélos, qui en proportion, représentent 7 % des décès routiers contre 8 % en 2022. En revanche le nombre d’utilisateurs d’EDPm, dont les trottinettes, tués (42) et blessés graves (640) connaît une hausse importante de 7 %. Ils représentent désormais 8 % des tués et 20 % des blessés graves sur les routes. Afin d’enrayer cette hausse, Florence Guillaume insiste sur « la forte recommandation à porter le casque » à trottinette. Le Docteur Thierry Albert, médecin chef du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation (CMPR) de Bobigny prône quant à lui le « port de dorsale, voire d’un équipement de motard pour les trottinettistes, mais aussi les cyclistes ». À la Déléguée interministérielle à la sécurité routière de rappeler une étude des hôpitaux de Paris de 2022 démontrant qu’un tiers des accidentés à trottinette était alcoolisé. À noter que la part des automobilistes est désormais minoritaire (48 %) dans la mortalité routière.

Les jeunes touchés

Même si les 18-24 ans enregistrent une baisse (-9 %) du nombre de décès, cette tranche d’âge demeure toujours la plus exposée aux risques. Quant aux seniors, s’ils sont rarement responsables enfin l’accidentologie s’avère toujours très genrée. Les hommes représentent 8 morts sur 10 et 75 % des blessés de la route. Une question sur laquelle la Sécurité routière entend poursuivre ses efforts afin d’arriver « à poursuivre la baisse » du nombre de décès et de blessés routiers.