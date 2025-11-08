Oui, cette Audi A8 se prend pour un 4x4

La famille royale anglaise n’est pas la seule à employer des Audi A8 pour se déplacer. En Asie, les chauffeurs raffolent de cette grande berline statutaire, technologique et confortable. Et parfois, leur trajet implique d’emprunter des tracés particulièrement exigeants. Regardez par exemple cet exemplaire noir métallisé à l’attaque d’une pente digne d’un parcours de 4x4.

Sur les séquences partagées sur la plateforme vidéo Youtube, le vaisseau amiral germanique s’approche avec assurance hors de la route principale sous le regard ébahi des piétons. Et il y a de quoi être surpris : la tricorps grimpe avec une facilité déconcertante sur la boue et se permet même le luxe de prendre un virage très serré dans cette configuration peu favorable au grip. Après une petite marche arrière obligatoire avec un tel gabarit, l’Audi A8 poursuit son chemin sans difficulté.

Un classique du luxe

Pour mémoire, l’Audi A8 est disponible en France via quatre versions. Il y en a pour tous les goûts : une déclinaison diesel de 286 chevaux, une hybride rechargeable essence de 340 chevaux également proposée en version longue et une très dynamique Audi S8 de 571 chevaux. Ses tarifs débutent à partir de 118 185 euros.