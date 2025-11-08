Avec le Battery Lock, Bosch a trouvé la parade contre les vols de batteries en s’inspirant d’Apple

Le saviez-vous ? En boutique, les moteurs Bosch sont les plus demandés par les clients. Au point que certains distributeurs ne veulent rien vendre d’autre. C’est que le constructeur allemand s’est taillé une belle réputation, tant en termes d’image, avec les moteurs les plus fiables du marché, mais également en capitalisant sur le fait que tout le monde connaît son nom, alors que Bafang, Brose et même Shimano sont souvent inconnus au bataillon.

Revers de la médaille, les batteries Bosch sont les plus volées. Et pour cause, elles sont plus faciles à voler qu’un vélo, plus facile à revendre également, et ne sont pas marquées par un numéro. Mais ce dernier argument n’est plus, car Bosch a mis en place une solution antivol nommée Battery Lock.

Le Battery Lock ou comment rendre un VAE inutilisable en bloquant la batterie électroniquement à distance

Avec Battery Lock, vous volez une batterie et repartez avec un bloc de lithium de 3 kg inutilisable.

Concrètement, le système bloque électroniquement la batterie dès que le vélo est éteint. Si celle-ci est retirée puis installée sur un autre vélo Bosch, l’assistance au pédalage est automatiquement désactivée. Exactement comme le fait Apple pour les composants des iPhones.

En clair, la batterie devient inutilisable hors de son vélo d’origine. À quoi bon voler une chose dont le recel est impossible ?

L’activation se fait via l’application eBike Flow ou directement via les écrans Kiox 300 et 500, déjà présents sur les modèles récents.

Ces appareils jouent le rôle de clé numérique. Bosch étend ainsi sa stratégie de verrouillage logiciel, déjà amorcée avec eBike Lock (verrouillage du moteur) et eBike Alarm (géolocalisation et alerte en cas de mouvement suspect). Le tout compose un ensemble de protections connectées censé décourager le vol. Sensé, car les voleurs et les utilisateurs ne sont pas forcément au courant (sans mauvais jeu de mots).

Notez que ces systèmes de sécurité reposent sur le ConnecModule logé dans le moteur et disposant de sa propre alimentation. Donc même batterie retirée, le système de géolocalisation et l’envoi de notifications sont possibles.

Cette fonction est déployée depuis l’été 2025 par mise à jour logicielle, sans ajout matériel, mais intégrée à l’abonnement payant Flow +. Gratuit le premier mois, il en coûte ensuite 4,99 €/mois ou 39,99 €/an.

Une approche qui confirme la tendance actuelle : le vélo devient un service, avec des fonctions verrouillées derrière un abonnement. Après les voitures, les vélos suivent le même chemin, celui où l’on paie pour activer une option logicielle déjà présente.

Mais sur le fond, la logique est défendable : les batteries représentent la partie la plus coûteuse d’un VAE, et leur sécurisation est une priorité. Mais cela accroît la dépendance à l’écosystème Bosch, mettant les constructeurs de cycles à la merci de ce fournisseur.

La fonction Battery Lock s’ajoute donc à un ensemble de solutions toujours plus intégrées, où le vélo devient à la fois plus sûr, plus connecté… et plus dépendant de son fabricant.

Il existe cependant une solution gratuite et encore plus efficace pour éviter le vol de la batterie de votre vélo : l’emporter avec vous.