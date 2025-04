Voici le pick-up électrique low-cost financé par le patron d'Amazon !

Faudra-t-il bientôt compter sur une nouvelle marque automobile américaine de voitures électriques ? C’est ce qu’annoncent les journalistes de TechCrunch alors qu’une mystérieuse photo vient d’apparaître sur le réseau social Reddit.

L’image en question montre un pick-up très compact possédant un habitacle à deux places et présentant un design très simple, rappelant un peu le style Land Rover. Surpris sur un camion quelque part à Los Angeles, il semble être dépourvu de vraie calandre et utilise probablement une motorisation électrique.

La nouvelle marque de Jeff Bezos

D’après TechCrunch et The Autopian, ce véhicule serait celui de la nouvelle marque Slate Auto dont les financements proviennent tout simplement du milliardaire Jeff Bezos, le fondateur et propriétaire d’Amazon.

Le but serait de mettre en place une gamme de modèles électriques bon marché et ce pick-up, attendu d’ici la fin de l’année 2026, ne coûterait que 25 000 dollars en prix de base. La start-up aurait déjà recruté du personnel en provenance de grands groupes automobiles comme Stellantis, la General Motors ou Ford (en plus de marques comme Fisker).

Rendez-vous le 23 avril pour en savoir plus

Comme le rapportent les journalistes de Carscoops, Slate Auto promet de dévoiler des informations sur son futur le 23 avril prochain. On devrait y voir le pick-up (au moins sous la forme d’un concept-car) et en savoir un peu plus à cette occasion sur ses projets.

L’approche paraît en tout cas intéressante car elle s’oppose radicalement à celle de Tesla avec son Cybertruck, beaucoup plus cher et luxueux. Après un démarrage prometteur, ce dernier ne semble pas rencontrer le succès commercial attendu.