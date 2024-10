Elles sont où, les nouvelles Ferrari, Lamborghini, Bugatti et autres Porsche au Mondial de l’automobile de Paris 2024 ? Nulle part, hélas, puisque toutes ces marques ont fait l’impasse sur le salon tout comme Rolls-Royce, Bentley, McLaren, Maserati, Aston Martin et la plupart des enseignes exclusives qu’on voyait traditionnellement dans ce grand rendez-vous français (et à feu celui de Genève).

Mais il y a tout de même des nouveautés intéressantes à regarder au salon de Paris 2024. Le plus souvent dans les stands des constructeurs, mais aussi dans les espaces environnants. C’est parti pour un petit tour des forces en présence.

dailymotion Y a-t-il encore des voitures de rêve au Mondial de Paris 2024 ?

Alpine A110 R Ultime

On ne parle que d’elle et de son tarif astronomique, elle qui s’affiche à 265 000€ en prix de base et même à 330 000€ dans sa version « La Bleue » limitée à 15 exemplaires. L’A110 R Ultime a un peu déçu par ses améliorations limitées au regard de son prix vraiment osé (elle coûte plus du double d’une A110 R haut de gamme !), mais ses 110 exemplaires seraient déjà écoulés presque en intégralité.

Alpine Alpenglow Hy6

Aux côtés de l’A110 R Ultime et du concept-car 390 « beta », Alpine expose la très spectaculaire AlpenGlow Hy6. Ce prototype de développement, fonctionnant toujours au dihydrogène, possède désormais un V6 bi-turbo de 3,5 litres développant 740 chevaux au lieu du précédent quatre cylindres. Il reste basé sur une monocoque de course de LMP3.

Alfa Romeo 33 Stradale

C’est peut-être la plus belle voiture du salon. Cela ne se remarque pas en photo mais en réalité, l’Alfa Romeo 33 Stradale est absolument sublime à contempler. Ni particulièrement élégante, ni vraiment agressive, cette berlinette concue sur la base de la Maserati MC20 dégage vraiment quelque chose d’étonnant. On comprend pourquoi ses 33 propriétaires ont voulu débourser plus d’un million d’euros pour en prendre possession.

Peugeot 9X8

Elle n’a rien à faire dans cette liste réservée au monde des sportives de route, mais la 9X8 continue d’afficher des lignes spectaculaires dans la catégorie des Hypercars du championnat du monde d’endurance. Hélas, elle est encore loin de gagner…

Audi RS e-tron GT Performance

Faute de Porsche, vous pouvez déjà venir voir la cousine de la Taycan. Restylée comme cette dernière, l’Audi RS e-tron GT s’expose en version Performance avec ses 843 chevaux de puissance permanente. Elle coûte 175 350€ mais reste légèrement moins chère que sa cousine, la Porsche Taycan Turbo S de 884 chevaux étant affichée à 179 560€.

MG Cyberster

Peut-on parler de voiture de rêve en désignant un modèle de la gamme du constructeur chinois MG déguisé en marque anglaise ? Proposée à partir de 67 990€, la Cyberster essaie en tout cas de convaincre les amateurs de sportives d’exception avec sa mécanique électrique de 510 chevaux et ses spectaculaires portes en élytre.

GAC Hyptec SSR

Désireux d’envahir le marché automobile européen comme beaucoup d’autres marques chinoises, GAC montre à Paris sa supercar SSR badgé « Hyptec ». Une berlinette au style assez générique qui possède trois moteurs électriques (deux à l’arrière, un à l’avant) et développe tout de même 1 223 chevaux en puissance maximale cumulée. Avec un 0 à 100 km/h annoncé en 1,9 seconde, 1 990 kg sur la balance et tout de même plus de 500 km d’autonomie grâce aux batteries de 74,69 kWh. Avec un prix très probablement au-dessus des 150 000 euros. Bon, ça vous fait vraiment rêver ça ?

Delage D12

Une vraie supercar française, eh oui ! Ressuscitée par Laurent Tapie, la marque Delage se positionne parmi les marques les plus élitistes de la planète avec la D12, une berlinette à l’habitacle en tandem dont l’aérodynamisme ressemble à celui d’une monoplace. Motorisée par un V12 atmosphérique de 7,6 litres secondé par un moteur électrique pour arriver à une puissance totale cumulée de 1 115 chevaux (version D12 GT). Et le prix dans tout ça ? Deux millions d’euros au minimum.

Hongqi Guoya

Aspirant à concurrencer directement Rolls-Royce et Bentley sur le marché européen, Hongqi propose des modèles de SUV et berlines électriques tous exposés sur son stand au Mondial. Mais on y trouve aussi la Guoya, une monstrueuse limousine de 5,35 mètres de long équipée d’un V8 bi-turbo entièrement thermique. Celle-là ne vise pas du tout le marché du Vieux continent et se réserve aux hauts dignitaires du régime chinois. Elle coûte plus d’un million d’euros mais côté gueule, ce n’est pas du tout la classe d’une Rolls Phantom…

Renault Espace F1

Okay, on s’éloigne du sujet principal puisqu’on parle d’un véhicule qui a déjà 30 ans et qu’on n’a jamais vu sur la route. Mais à l’heure où le groupe Renault abandonne son moteur en Formule 1, revoir cette folle machine ça vous colle des frissons dans le ventre. Dans toute l’histoire de l’automobile, on compte vraiment peu de voitures aussi délirantes. Et tout le monde se souvient du roulage d’Alain Prost sur le Paul Ricard au siècle dernier avec…

Dodge Charger R/T

Dans un océan de voitures électriques (chinoises ou pas), j’ai décidé de me ressourcer devant la superbe Dodge Charger R/T de 1968 exposée sur le stand de « Solutions Parking » dans le hall 7 près de l’espace Caradisiac. Je ne comprends pas pourquoi cette auto n’est pas devenue plus légendaire que la Mustang à l’époque. Aujourd’hui encore, ça reste l’une des plus belles voitures de tous les temps et -pour moi- la plus belle du salon.