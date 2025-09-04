Lancia invente le "leasing hybride" à 99€ par mois et ce n'est pas une arnaque

A première vue, la nouvelle offre mise en place par Lancia en France sur l'Ypsilon Ibrida paraît trop belle pour être vraie : 99€ par mois sur une location longue durée (3 ans) pour une citadine essence à hybridation légère et boîte automatique de 110 chevaux, normalement facturée 24 800€ en prix de base, ça paraît très peu.

Et effectivement, elle revient bien plus cher que ça puisqu’il faut ajouter à ces 99€ par mois un premier loyer de 3 650€, ce qui porte le coût total de la voiture à 200,38€ par mois sur 36 mois. Mais même avec ce premier loyer ajouté dans l’équation, l’offre de location mise en place par Lancia paraît tout simplement imbattable chez les constructeurs généralistes.

A peine plus cher qu’une Dacia Sandero !

Prenons l’exemple d’une Dacia Sandero : avec sa motorisation de 65 chevaux en finition Expression (14 700€), elle revient à 124€ par mois sur 49 mois avec un premier apport de 1 900€, soit 162,7€ par mois sur quatre ans. Il n’y a donc que 40€ d’écart avec l’Ypsilon Ibrida, équipée d’une motorisation sensiblement plus puissante, d’une boîte automatique, d’un style autrement plus valorisant et d’un équipement de série meilleur.

Même face à une Peugeot 208, l’Italienne paraît donnée : avec le même groupe motopropulseur, la Française demande au minimum 286€ par mois. Bref, voilà vraiment une offre qui paraît objectivement très intéressante malgré la présence du premier loyer. On sait que Lancia a du mal à trouver sa clientèle avec cette Ypsilon nettement plus chère que l’ancienne et cela pousse le constructeur à faire de gros efforts.