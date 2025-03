Ceci est la nouvelle MG4 et c'est étonnant

Il n’est plus nécessaire de présenter la MG4, cette compacte électrique de la marque anglaise du groupe chinois SAIC désormais bien implantée sur le marché européen. Lancée en 2022, elle a vu ses ventes s’infléchir depuis la fin de l’année 2023 chez nous et souffre de la baisse des prix de ses concurrentes européennes. Mais c’est ce modèle qui a permis à MG d’atteindre des chiffres de vente significatifs à partir de 2023, loin devant BYD et les autres marques chinoises nouvellement installées sur le Vieux Continent.

Commercialisée en juin 2022 en Chine sous le nom de Mulan (et chez nous quelques mois plus tard sous le nom « Mg4 »), cette auto inaugurait la plateforme reprise ensuite par d’autres modèles dont la sportive Cyberster.

Déjà une nouvelle MG4 !

Et même si on parle d’une voiture encore récente, le ministère de l’industrie chinois vient de diffuser les premières images d’une toute nouvelle voiture qui semble remplacer directement cette MG4. Comme il n’a déjà souvent fait par le passé, cette publication devance les campagnes de communication officielles du constructeur et montrent ici une compacte électrique nommée « MG4 EV ». Elle mesure, toujours d’après le ministère de l’industrie chinois, 4,39 mètres de long alors que la MG4 européenne actuelle s’étend sur 4,28 mètres. Elle développerait aussi 120 kW (163 chevaux), pèserait 1 485 kg et atteindrait 160 km/h en vitesse maximale.

Elle pourrait aussi s’appeler « E5 » ou « MG3 » !

Mais comme le remarquent les spécialistes de Car News China, les documents publiés par le ministère de l’industrie chinois révèlent un détail étonnant : dans les images, Mg a également apposé des badges « E5 » et MG3 EV » sur la poupe du véhicule au lieu de « MG4 EV ». Ceci sans doute en raison d’une stratégie toujours pas arrêtée par le constructeur sur le lancement de son nouveau modèle dans l’Empire du Milieu.

Les journalistes de Car News China rappellent que la MG4 (alias « Mulan ») signent actuellement de très mauvais chiffres de vente en Chine, qui pourraient expliquer ce remplacement précoce de la MG4 localement. Reste maintenant à découvrir officiellement la voiture quand MG décidera de communiquer dessus (ainsi que son nom définitif), puis de savoir ce qu’il adviendra de la MG4 chez nous.