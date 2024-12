Les pilotes de F1 les mieux payés gagnent une vraie fortune

La Formule 1 fait courir les voitures de course les plus rapides de la planète face au chrono sur circuit. Les courses y sont souvent intenses et disputées, surtout depuis que les monoplaces de Red Bull ne dominent plus outrageusement la concurrence. La discipline comprend aussi des centaines de millions de spectateurs à travers le monde et les pilotes qui y travaillent sont de véritables stars.

Il paraît donc logique de découvrir chaque année des salaires impressionnants pour les pilotes les plus en vue de la Formule 1, où les revenus moyens sont beaucoup plus élevés qu’en endurance, en rallye, en Formula E ou même en Nascar aux Etats-Unis où l’on compte aussi de vraies stars et des rémunérations de très haut niveau.

Max Verstappen en tête, mais Lewis Hamilton devrait se venger l’année prochaine

Les journalistes de Forbes ont publié leur estimation des salaires de la promotion 2024 du championnat de Formule 1 et sans surprise, c’est le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen qui s’en tire le mieux avec 60 millions de dollars de salaire en plus de 15 millions de dollars de primes. Il devance Lewis Hamilton et ses 55 millions de dollars (plus 2 millions de dollars de primes) et le vice-champion Lando Norris avec 12 millions de dollars et une belle prime de 23 millions. Tous les pilotes du top 10 ont gagné plus de 10 millions de dollars en 2024, y compris le Français Pierre Gasly (12 millions de dollars primes inclus).

En 2025, c’est Lewis Hamilton qui pourrait prendre la première place de ce classement. En arrivant chez Ferrari, il gagnera en effet 60 millions de dollars de salaire annuel et pourrait aussi cumuler des primes de près de 40 millions de dollars. Cette saison promet d’ailleurs beaucoup sur le papier puisque les voitures de Red Bull, Ferrari, McLaren et même peut-être Mercedes devraient être assez proches en performances au vu des résultats très serrés de la fin de saison.