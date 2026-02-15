Cette familiale oubliée délivre un immense agrément de conduite : la VW Passat V6 4 Motion

Une rupture totale. C’est en entrant dans sa 6e génération que la Volkswagen Passat a définitivement cessé d’être la cousine technique de l’Audi A4. Lancée en 2005, la grande berline de Wolfsburg dérive désormais de la Golf V, ou, plus précisément utilise une variante allongée de sa plate-forme PQ35, recodée pour l’occasion PQ46.

En clair, cela signifie que la Passat implante sa mécanique transversalement, ce qui améliore le rapport encombrement/habitabilité, et utilise un train arrière multibras, bénéfique au comportement routier. Les similitudes avec la Golf ne s’arrêtent pas là puisque la Passat récupère dans sa version haut de gamme le superbe V6 de la Golf R32, un 3,2 l à injection directe de 250 ch.

Et pour bien faire, ce bloc s’allie à une boîte DSG à 6 rapports en conjonction avec une transmission intégrale à coupleur Haldex. Un ensemble séduisant puisque combinant mécanique noble, forte puissance et sécurité de conduite. En découlent de belles performances, la puissante berline allemande comme on dit dans les reportages racoleurs passant les 100 km/h en 6,9 s et pointant à 246 km/h. Ce, malgré un poids conséquent de 1 735 kg...

Si la Volkswagen Passat V6 existe aussi en un très spacieux break (jusqu’à 1 730 l de volume banquette rabattue), elle n’est disponible qu’en version luxueuse Carat. Au programme, sellerie cuir, sièges chauffants à réglages électriques, clim auto bizone, régulateur de vitesse, radio CD, radars de stationnement…

Les prix s’en ressentent mais sans exagération : 38 740 €, soit 51 200 € actuels selon l’Insee, en berline, et 39 520 € en break SW. En 2008, une variante Carat Edition est proposée, à l’équipement encore supérieur (chargeur de CD, GPS à DVD), puis dès 2010, cette génération de Passat est remplacée.

Combien ça coûte ?

On commence à trouver des Passat V6 à 4 500 € qui sont à jour d’entretien, mais à plus de 250 000 km. Aux alentours de 200 000 km, il faut débourser 6 000 €. Ensuite, rareté croissante oblige, on comptera environ 9 500 € quand l’auto reste vers les 150 000 km. Il n’ y a pratiquement que des breaks à la vente.

Quelle version choisir ?

Berline ou break ? Affaire de préférence personnelle. Optez dans tous les cas pour un exemplaire à la traçabilité établie, doté de ses factures d’entretien. En effet, ces Passat sont bien plus nombreuses et moins chères en Allemagne qu’en France : il n’est pas impossible qu’un exemplaire rajeunisse en passant la frontière…

Les versions collector

Comme toujours, ce sont les autos en parfait état d’origine et faiblement kilométrées. Une denrée de plus en plus rare.

Que surveiller ?

Bonne nouvelle, la V6 de la Passat 3.2 se révèle très solide. Rien à redouter avant de très forts kilométrages, même si passé 100 000 km, on vérifiera les tendeurs de chaîne de distribution, parfois fragiles. Côté boîte, la fiabilité est également de mise si l’on prend soin de la vidanger tous les 60 000 km, à l’instar du différentiel Haldex. Autrement, des ennuis potentiellement graves guettent, comme la rupture de la pompe de ce dernier. Si on relève des problèmes de motricité sur le train avant, c’est que la transmission intégrale dysfonctionne. On note aussi ses soucis de bobines d’allumage avant 100 000 km.

Côté trains roulants, on note des cas d’usure prématurée des pneus, et à la longue, les éléments de suspensions prennent logiquement du jeu. Dans l’habitacle, l les avaries électriques ne sont pas si rares, là aussi, et le compresseur de clim n’est pas forcément endurant. Enfin, surveillez les traces de corrosion, la voiture pouvant déjà accuser 20 ans…



Sur la route

Comme souvent chez VW, la position de conduite de la Passat V6 est irréprochable. Par ailleurs, le tableau de bord se révèle pratique et joliment fini, sauf sur sa partie basse, composée de plastiques basiques. Mais ces peccadilles sont oubliées dès qu’on réveille le moteur. Il est très musical, le bougre, et surtout, regorge de peps à tous les régimes.

Certes, il demeure linéaire, mais ne s’essouffle jamais, alors que la boîte DSG, par sa rapidité à monter les rapports, le complète idéalement. De son côté, le châssis, s’avère rigoureux, même si le train avant est moins solidement guidé que celui d’une Peugeot 407 ou d’une Alfa 159, dotées, elles, d’une double triangulation.

La Passat n’en demeure pas moins sûre, équilibrée et efficace. De plus, et c’est assez inattendu, elle accepte de survirer quand on la brusque, ESP débranché. Cela n’empêche pas un confort certain, même si la suspension pourrait mieux filtrer les inégalités. Enfin, la Passat profite d’un freinage puissant. Reste la question cruciale : la consommation. La VW avale 11 l/100 km en moyenne, ce qui est élevé dans l’absolu mais acceptable vu la nature de son moteur.

L’alternative youngtimer

Volkswagen Passat B3/B4 VR6 (1991 – 1996)

Première Passat à dériver de la Golf, la B3 (ou 35i) apparaît au printemps 1988. Appréciée pour son excellente tenue de route, elle reçoit en 1991 le fameux bloc VR6, un 6-cylindres à très faible angle d’ouverture, ce qui lui permet une grande compacité, et une certaine simplicité car il n’a qu’une seule culasse. Cubant 2,8 l, il développe 174 ch, ce qui est trop pour le train avant, mais il catapulte la voiture à 220 km/h, qui a franchi les 100 km/h en 8,2 s.

Surtout, il sonne divinement bien ! En 1993, la Passat se voit profond revue, au point de changer de génération, devenant B4. Le VR6 est retenu mais dans une évolution à 2,9 l (190 ch) qui s’allie à une transmission à quatre roues motrices. Fini les soucis de train avant ! La B4 dure jusqu’en 1996, année où elle est remplacée par la Passat B5, dérivant à nouveau d’une Audi, en l’occurrence l’A4. La VR6 se dégotte partir de 5 000 €.

Volkswagen Passat V6 4 Motion (2006), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V, 3 189 cm3

Alimentation : injection directe

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR).

Transmission : boîte 6 à double embrayage, 4 roues motrices

Puissance : 250 ch à 6 200 tr/min

Couple : 320 Nm à 3 200 tr/min

Poids : 1 735 kg

Vitesse maxi : 246 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,9 secondes (donnée constructeur)

