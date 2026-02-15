Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Volkswagen Passat 6

Voiture plaisir à petit prix

Cette familiale oubliée délivre un immense agrément de conduite : la VW Passat V6 4 Motion

Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

Spacieuse et plutôt élégante, la VW Passat V6 recèle aussi un joyau : son moteur, une des dernières évolutions du mythique bloc VR6. Garant d’un très grand agrément de conduite, n’engendre pourtant pas un prix élevé. Dès 4 500 €.

Cette familiale oubliée délivre un immense agrément de conduite : la VW Passat V6 4 Motion

Une rupture totale. C’est en entrant dans sa 6e génération que la Volkswagen Passat a définitivement cessé d’être la cousine technique de l’Audi A4. Lancée en 2005, la grande berline de Wolfsburg dérive désormais de la Golf V, ou, plus précisément utilise une variante allongée de sa plate-forme PQ35, recodée pour l’occasion PQ46.

En clair, cela signifie que la Passat implante sa mécanique transversalement, ce qui améliore le rapport encombrement/habitabilité, et utilise un train arrière multibras, bénéfique au comportement routier. Les similitudes avec la Golf ne s’arrêtent pas là puisque la Passat récupère dans sa version haut de gamme le superbe V6 de la Golf R32, un 3,2 l à injection directe de 250 ch.

En passant à la génération B6 en 2005, la VW Passat se simplifie en adoptant une plate-forme proche de celle de la Golf. Son Cx s'établit à 0.28, quand sa devancière affichait 0.27...
En passant à la génération B6 en 2005, la VW Passat se simplifie en adoptant une plate-forme proche de celle de la Golf. Son Cx s'établit à 0.28, quand sa devancière affichait 0.27...

 Et pour bien faire, ce bloc s’allie à une boîte DSG à 6 rapports en conjonction avec une transmission intégrale à coupleur Haldex. Un ensemble séduisant puisque combinant mécanique noble, forte puissance et sécurité de conduite. En découlent de belles performances, la puissante berline allemande comme on dit dans les reportages racoleurs passant les 100 km/h en 6,9 s et pointant à 246 km/h. Ce, malgré un poids conséquent de 1 735 kg...

Fin 2005, la VW Passat est commercialisée en V6 4 Motion, motorisation obligatoirement associée à la finition Carat en France.
Fin 2005, la VW Passat est commercialisée en V6 4 Motion, motorisation obligatoirement associée à la finition Carat en France.

Si la  Volkswagen Passat V6 existe aussi en un très spacieux break (jusqu’à 1 730 l de volume banquette rabattue), elle n’est disponible qu’en version luxueuse Carat. Au programme, sellerie cuir, sièges chauffants à réglages électriques, clim auto bizone, régulateur de vitesse, radio CD, radars de stationnement…

Les prix s’en ressentent mais sans exagération : 38 740 €, soit 51 200 € actuels selon l’Insee, en berline, et 39 520 € en break SW. En 2008, une variante Carat Edition est proposée, à l’équipement encore supérieur (chargeur de CD, GPS à DVD), puis dès 2010, cette génération de Passat est remplacée.

La VW Passat V6 4 Motion se distingue des autres variantes en 2005 par ses deux sorties d'échappement.
La VW Passat V6 4 Motion se distingue des autres variantes en 2005 par ses deux sorties d'échappement.

Combien ça coûte ?

On commence à trouver des Passat V6 à 4 500 € qui sont à jour d’entretien, mais à plus de 250 000 km. Aux alentours de 200 000 km, il faut débourser 6 000 €. Ensuite, rareté croissante oblige, on comptera environ 9 500 € quand l’auto reste vers les 150 000 km. Il n’ y a pratiquement que des breaks à la vente.

La VW Passat V6 4 Motion est aussi proposée en break, et c'est cette carrosserie qui aura le plus de succès. L'allemande peut tracter des charges jusqu'à 2 200 kg : impressionnant.
La VW Passat V6 4 Motion est aussi proposée en break, et c'est cette carrosserie qui aura le plus de succès. L'allemande peut tracter des charges jusqu'à 2 200 kg : impressionnant.

Quelle version choisir ?

Berline ou break ? Affaire de préférence personnelle. Optez dans tous les cas pour un exemplaire à la traçabilité établie, doté de ses factures d’entretien. En effet, ces Passat sont bien plus nombreuses et moins chères en Allemagne qu’en France : il n’est pas impossible qu’un exemplaire rajeunisse en passant la frontière…

En break, la VW Passat V6 4 Motion peut avaler jusqu'à 1 760 l de bagages.
En break, la VW Passat V6 4 Motion peut avaler jusqu'à 1 760 l de bagages.

Les versions collector

Comme toujours, ce sont les autos en parfait état d’origine et faiblement kilométrées. Une denrée de plus en plus rare.

Le moteur 3,2 l de la Passat V6 4 Motion est très solide, même s'il faut en contrôler la chaîne de distribution passé 100 000 km.
Le moteur 3,2 l de la Passat V6 4 Motion est très solide, même s'il faut en contrôler la chaîne de distribution passé 100 000 km.

Que surveiller ?

Bonne nouvelle, la V6 de la Passat 3.2 se révèle très solide. Rien à redouter avant de très forts kilométrages, même si passé 100 000 km, on vérifiera les tendeurs de chaîne de distribution, parfois fragiles. Côté boîte, la fiabilité est également de mise si l’on prend soin de la vidanger tous les 60 000 km, à l’instar du différentiel Haldex. Autrement, des ennuis potentiellement graves guettent, comme la rupture de la pompe de ce dernier. Si on relève des problèmes de motricité sur le train avant, c’est que la transmission intégrale dysfonctionne. On note aussi ses soucis de bobines d’allumage avant 100 000 km.

Côté trains roulants, on note des cas d’usure prématurée des pneus, et à la longue, les éléments de suspensions prennent logiquement du jeu. Dans l’habitacle, l les avaries électriques ne sont pas si rares, là aussi, et le compresseur de clim n’est pas forcément endurant. Enfin, surveillez les traces de corrosion, la voiture pouvant déjà accuser 20 ans…

Grâce à son moteur énergique et musical, la VW Passat V6 4 Motion délivre un grand agrément de conduite tout en demeurant très sûre. Mais elle est un peu portée sur la boisson.
Grâce à son moteur énergique et musical, la VW Passat V6 4 Motion délivre un grand agrément de conduite tout en demeurant très sûre. Mais elle est un peu portée sur la boisson.


Sur la route

Comme souvent chez VW, la position de conduite de la Passat V6 est irréprochable. Par ailleurs, le tableau de bord se révèle pratique et joliment fini, sauf sur sa partie basse, composée de plastiques basiques. Mais ces peccadilles sont oubliées dès qu’on réveille le moteur. Il est très musical, le bougre, et surtout, regorge de peps à tous les régimes.

Présentation sérieuse et bonne ergonomie pour la Passat V6 4 Motion. La finition n'est pas aussi soignée que sur la génération précédente.
Présentation sérieuse et bonne ergonomie pour la Passat V6 4 Motion. La finition n'est pas aussi soignée que sur la génération précédente.

Certes, il demeure linéaire, mais ne s’essouffle jamais, alors que la boîte DSG, par sa rapidité à monter les rapports, le complète idéalement. De son côté, le châssis, s’avère rigoureux, même si le train avant est moins solidement guidé que celui d’une Peugeot 407 ou d’une Alfa 159, dotées, elles, d’une double triangulation.

De série, la VW Passat V6 4 Motion bénéficie de sièges en cuir à réglages électriques. Leur vieillissement est bon.
De série, la VW Passat V6 4 Motion bénéficie de sièges en cuir à réglages électriques. Leur vieillissement est bon.

La Passat n’en demeure pas moins sûre, équilibrée et efficace. De plus, et c’est assez inattendu, elle accepte de survirer quand on la brusque, ESP débranché. Cela n’empêche pas un confort certain, même si la suspension pourrait mieux filtrer les inégalités. Enfin, la Passat profite d’un freinage puissant. Reste la question cruciale : la consommation. La VW avale 11 l/100 km en moyenne, ce qui est élevé dans l’absolu mais acceptable vu la nature de son moteur.

 

L’alternative youngtimer

Volkswagen Passat B3/B4 VR6 (1991 – 1996)

La première VW Passat à se rapprocher techniquement de la Golf, c'est la 35i en 1988. En 1991, elle reçoit le fabuleux VR6 2,8 l.
La première VW Passat à se rapprocher techniquement de la Golf, c'est la 35i en 1988. En 1991, elle reçoit le fabuleux VR6 2,8 l.

Première Passat à dériver de la Golf, la B3 (ou 35i) apparaît au printemps 1988. Appréciée pour son excellente tenue de route, elle reçoit en 1991 le fameux bloc VR6, un 6-cylindres à très faible angle d’ouverture, ce qui lui permet une grande compacité, et une certaine simplicité car il n’a qu’une seule culasse. Cubant 2,8 l, il développe 174 ch, ce qui est trop pour le train avant, mais il catapulte la voiture à 220 km/h, qui a franchi les 100 km/h en 8,2 s.

Surtout, il sonne divinement bien ! En 1993, la Passat se voit profond revue, au point de changer de génération, devenant B4. Le VR6 est retenu mais dans une évolution à 2,9 l (190 ch) qui s’allie à une transmission à quatre roues motrices. Fini les soucis de train avant ! La B4 dure jusqu’en 1996, année où elle est remplacée par la Passat B5, dérivant à nouveau d’une Audi, en l’occurrence l’A4. La VR6 se dégotte partir de 5 000 €.

 

Volkswagen Passat V6 4 Motion (2006), la fiche technique

  • Moteur : 6 cylindres en V, 3 189 cm3
  • Alimentation : injection directe
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR).
  • Transmission : boîte 6 à double embrayage, 4 roues motrices
  • Puissance : 250 ch à 6 200 tr/min
  • Couple : 320 Nm à 3 200 tr/min
  • Poids : 1 735 kg
  • Vitesse maxi : 246 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 6,9 secondes (donnée constructeur)

 

> Pour trouver des annonces de VW Passat V6 4 Motion, rendez-vous sur le site de La Centrale

Avis Volkswagen Passat 6

15,8 /20

Passat 6 VI 2.0 TDI 140 CONFORT (2006)

Par §Teo212lP le 15/06/2022

Voiture extrêmement confortable et silencieuse pour son âge.La place à l'intérieur est très appréciable.La finition est bonne, pas de bruit de plastique pourri.La voiture est très agréable à conduire sur autoroute et a une autonomie dépassant les 1000km.La voiture est très agréable à conduire sur autoroute car très silencieuse et avec une bonne reprise même chargé à bloc. Le 2.0 tdi est très agréable car il a beaucoup de couple même s'il est un peu bruyant passé les 2500tr/min.On peut même mettre un matelas de 100x190 dans le coffre pour y dormir !

18 /20

Passat 6 VI 3.2 V6 FSI 250 CARAT 4MOTION DSG (2007)

Par §Mat580pU le 16/04/2022

Vehicule d'origine Suisse version SW, achetée il y a maintenant 2ans très pratique et bien équipée (cuir Nappa, siege à mémoire, rehausseurs intégrés dans la banquette arrière, régulateur de vitesse adaptatif, Xénons directionnels, toit ouvrant solaire, châssis sport, etc...).J'ai fait un très gros entretien lors de l'achat mais sinon aucun problème pour une voiture de plus de 10ans.Le moteur VR6 est top (puissance couple et sonorité) et permet de rouler à des rythmes à encore faire pâlir des voitures plus modernes (qui ne s'attendent pas ça d'une Passat).La boîte DSG fonctionne bien et les passages de vitesse sont presque imperceptibles et rapide, une DSG en somme.Je n'ai jamais eu de problème de motricité grâce au Haldex même sous la neige (elle est équipée de pneus hiver en hiver).Pas grand chose à dire quant à la tenue de route, tendance sous vireuse évidemment surtout vu le poids qu'il y a à l'avant, mais je ne fais pas de circuit, ça me satisfait pour l'usage que j'en fais.J'arrive à consommer 7.5l/100 sur routes secondaires, 8l-8.7l/100 sur autoroute et environ 15l/100 en ville.Elle peut donc s'avérer assez économe vu son moteur si on conduit hors ville.C'est une voiture idéale pour la famille qui a suffisamment de quoi faire plaisir son conducteur.Attention au châssis sport pas pour son confort mais à cause de sa hauteur de caisse plus basse. Il m'est arrivé de toucher quelques fois.

11,4 /20

Passat 6 VI 1.9 TDI 105 TREND (2007)

Par RonaldoFenomeno le 12/12/2021

Je possède ce véhicule depuis juin 2017, j'ai le permis depuis 15 ans, j'ai auparavant possédé une Passat B5 de 1999 en TDI 110 ( de 2008 a 2013) et une Audi A4 B6 de 2004 en TDI 130 (de 2013 a 2017), j'ai donc quand même 10 ans expérience des 1L9 TDI avant d'acheter cette passat donc. Et de mon expérience, cette passat a été ma plus grosse erreur (je suis peut être tombé sur un mauvais modèle et je n'ai pas eu de chance il est vrai, mais ça change rien), surtout comparée aux 2 autres TDI que j'ai cité qui se sont révélées être des voitures super fiables, je n'ai fait qu'accumuler des problèmes, en gros depuis 2017 je bosse pour réparer ma voiture (littéralement...).- Problème turbo = (la fameuse perte de puissance soudaine a 3000tr/min), ça encore c'est pas le plus dérangeant car ma 1ere passat avait ce problème mais le faisait très rarement (genre 3-4 fois par an) je suis conscient que c'est la norme sur les TDI et ça empêche pas de rouler. SAUF que la pour le coup, ce n'était pas "une fois de temps en temps" que le turbo coupait mais...tout le temps en fait. Donc changement de ce dernier avec courroie a faire en même temps : 1500e- Problème d'embrayage = Vous vous levez un beau matin pour aller bosser, vous appuyez sur la pédale d'embrayage pour démarrer le véhicule, surprise cette dernière reste "par terre" ! Sans AUCUN signe auparavant. Volkswagen veut changer l'embrayage, d'autres garages aussi, je fini par en trouver un qui me dit que "c'est juste au niveau émetteur-récepteur, ton embrayage a rien..." , il change ça, tout refonctionne.- Injecteurs = voiture qui d'un coup se met a fumer blanc de façon abondante a 150km de chez moi. Changement des bougies la voiture ne fume plus pendant une semaine et recommence, changement du faisceau d'injecteur exactement pareil...Finalement changement de l'injecteur 3 le mois dernier (et pour le moment, ça va plus de fumée, mais je préfère ne pas m'enflammer avec cette voiture, car le volant moteur commence a se manifester un peu en + d’âpres mon mécano même si selon lui y'a pas urgence !!)- autres changements sont des pièces d'usure de base (freins, batterie ect)- Boitier papillon (qui était la cause du voyant jaune qui m’empêchait de repasser un CT)En tout j'ai bien atteint les 3500e de réparations en 4 ans, soit le prix de la voiture en occaz actuellement (je l'avais payé 5300 en juin 2017). Je suis donc partagé dans un dilemme entre vendre cette voiture au plus vite, ou devoir la garder vu les réparations effectuées, mais connaissant ma chance avec cette voiture je sais qu'au moment de la vendre elle va me refaire une panne ^^Je ne pense pas que de base ça soit une "mauvaise voiture", juste que comparé a mes deux anciens TDI, celle ci est bourrée de trucs électroniques qui rendent l'entretient plus problématique, et je pense ne pas avoir eu de chances, j'ai tiré la mauvaise carte a l'achat, je fais toujours gaffe a qui j’achète pourtant, même si c'est pas infaillible. Mais les faits restent la, mon expérience est clairement négative au final

18 /20

Passat 6 VI 1.9 TDI 105 TREND (2006)

Par Routard7456 le 07/12/2020

Très bon véhicule 50 000km en 2 ans pas un seul problème Acheté à 140 000km vendu a 190 000kmVidange effectué tout les 15 000km avec de l'huile Castrol edge 5W30 avec tout les filtresTant que la vidange est respecté aucun problème Pièce de rechanges économiqueTrès bonne tenue de route très confortable recommande à 100% 1.9 TDI 105 très fiable je ne connais pas les 2.0

