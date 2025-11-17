Il va y avoir un nouveau Volkswagen T-Roc R très puissant

Volkswagen vient de lancer sur le marché le T-Roc de seconde génération, que nous avons essayé il y a quelques jours sur Caradisiac. Il s’agit d’un modèle absolument capital pour le constructeur allemand en raison de sa grande diffusion : en Europe, il fait au moins jeu égal désormais avec la Golf dans le haut du tableau des meilleures ventes.

On le sait, ce nouveau T-roc de seconde génération doit inaugurer dès l’année prochaine la nouvelle motorisation « full hybride » de Volkswagen, celle qui doit répliquer aux technologies de Toyota, Nissan ou encore Honda. Mais la marque de Wolfsburg compte bien aussi rester présente sur le petit marché des variantes ultra-sportives thermiques : alors qu’il offrait la même motorisation essence de 300 chevaux à transmission intégrale que les Golf R et autres anciens Tiguan R dans sa première mouture, le nouveau T-Roc va revenir en version « R ».

Plus de 300 chevaux, 4 roues motrices et hybridation légère

Comme vient de l’officialiser Volkswagen, il y aura donc bien un T-Roc R de seconde génération. Il reprendra la dernière évolution du 4 cylindres turbo 2,0 litres EA888 (qu’on trouve sous le capot de toutes les sportives à quatre cylindres du groupe Volkswagen), avec une boîte automatique et une inédite hybridation légère à 48 volts d’après les journalistes anglais d’Autocar et d’Auto Express.

Ce futur T-Roc R restera aussi fidèle aux quatre roues motrices et devrait même embarquer le mode « drift » présent sur la Golf R et l’Audi RS 3 actuelles (via des packs). Sa puissance maximale pourrait dépasser les 333 chevaux de la Golf R actuelle.

Un seul concurrent

Ce T-Roc R restera donc sans véritable concurrent, si ce n’est le Mini Countryman JCW qui possède lui aussi un quatre cylindres essence turbo 2,0 litres (de 300 chevaux) et une transmission intégrale. Chez nous, il démarre à 53 050€ tout de même et reçoit aussi au moins 26 302€ de malus écologique français 2025. Le futur T-Roc R ne sera sans doute pas gâté non plus à ce niveau…