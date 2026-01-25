Le jeune vainqueur du Rallye Monte-Carlo 2026 est sorti de la route deux fois avant de gagner !

Le championnat du monde des rallyes est-il en train d’assister à l’éclosion d’une nouvelle star ? C’est fort possible : Oliver Solberg, le fils du champion du monde 2003 Petter Solberg, parvient à enchaîner les performances impressionnantes. Âgé de 24 ans, il a déjà remporté le championnat WRC2 (réservé à des autos un peu moins puissantes et engagées par des écuries privées). Après une participation pas si concluante que ça chez Hyundai en 2021 et 2022, il a totalement explosé avec Toyota au rallye d’Estonie 2025 : engagé sur une Yaris, il a remporté la seule épreuve où on l’a vu au volant de cette voiture.

Il vient de réussir la même chose, désormais intégré à plein temps chez Toyota en WRC, au Rallye Monte-Carlo. Pour l’instant, il n’a jamais terminé autrement que premier au volant de la GR Yaris au plus haut niveau de la compétition !

Un rallye piégeux pour tout le monde

Ce Rallye de Monte-Carlo 2026 a été particulièrement difficile pour tout le monde, avec des conditions de route souvent très piégeuses et des choix de pneus délicats à faire. Le champion du monde en titre Sébastien Ogier, d’ailleurs, n’a pas hésité à critiquer publiquement la qualité des pneus fournis par Hankook.

En tête dès la seconde spéciale du rallye, Oliver Solberg a failli tout perdre à deux reprises lorsqu’il est sorti de la routen heureusement à chaque fois sans perdre trop de temps. Il termine finalement avec 51 secondes d’avance sur son coéquipier Elfyn Evans et un peu plus de deux minutes sur Sébastien Ogier.

Plus jeune vainqueur du Monte-Carlo et nouveau leader du championnat

Oliver Solberg devient officiellement le plus jeune vainqueur du Rallye Monte-Carlo et remporte un rallye qui a toujours échappé à son père Petter. Pourra-t-il tenir le rythme sur l’ensemble de la saison et devenir lui aussi champion du monde ? C’est en tout cas un nouveau nom qui compte dans le championnat du monde des rallyes. Et c’est aussi une belle histoire pour lui qui avait d’abord été écarté de l’équipe Hyundai avant de rebondir avec brio.

A noter que dans la petite catégorie WRC2 c'est le Français Leo Rossel qui s'est imposé en Citroën C3, après son frère déjà victorieux dans cette même épreuve. Yohan Rossel, lui, faisait courir la nouvelle Lancia Ypsilon et a tout perdu dans une sortie de route.