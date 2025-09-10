Lotus espère moucher la concurrence au salon de Lyon

Les temps sont durs pour Lotus, qui a annoncé fin août la suppression de 40% des effectifs de 1 300 salariés dans son usine anglaise d’Hethel. Pour autant, ce n’est pas la première fois que la marque britannique affronte la tempête, et elle déploie d’importants moyens pour briller au salon de Lyon pour séduire les acheteurs.

Feront ainsi le voyage quatre modèles, dont la spectaculaire hypercar électrique Evija, qui revendique une puissance de 2011 ch, un couple de 1704 Nm et un chrono de 9,2 secondes pour passer de 0 à 300 km/h. Lotus annonce aussi un autonomie de 315 km, ou « 15 tours au Nürburgring. ». 130 exemplaires de cette voiture à la carrosserie constituée de fibre de carbone figurent au programme, et nul doute que petits et grands visiteurs du salon de Lyon rêveront d’ajouter leur nom sur la liste d’attente.

Plus raisonnablement, Lotus exposera aussi et surtout sa gamme de voitures de route, qui font la part belle à l’électrification. Ainsi en va-t-il de l’Emeya, une GT 4 portes à la définition luxueuse développant 612 chevaux et offrant une autonomie allant jusqu’à 580 km (Emeya 600, à partir de 109 690 €). L’Emeya 900, à partir de 147 990 €, offre 918 ch et abat le 0 à 100 km/h en…2,78 s !

A peine moins performant, le SUV Eletre, disponible à partir de 101 590 €, décompose sa gamme de la même façon que l’Emeya et à des tarifs similaires. Ils ne sont pas si courants, les SUV électriques capables d’atteindre les 100 km/h en 2,95 s comme l’annonce Lotus pour l’Eletre 900 Sport !

Reste que l’électrification a le défaut d’alourdir outrageusement les voitures, à l’encontre du principe du "light is right" si cher au fondateur de la marque Colin Chapman. C’est pourquoi les amateurs considèreront avec un œil gourmand l’Emira, coupé doté d’un moteur 4 cylindres (issu de chez AMG, 365 ou 406 ch) ou d’un V6 à compresseur (d’origine Toyota) et dont la gamme de prix démarre à 99 100 € (119 300 € en V6). Au vrai, les performances sont assez similaires d’une version à l’autre, avec une Emira d’entrée de gamme qui passe de 0 à 100 en 4,4 secondes, soit à peine 1 dixième de plus que la V6, qui elle reste fidèle à la bonne vieille boîte manuelle. De fait, l’Emira la plus intéressantes apparaît comme la Turbo SE (4 cylindres, donc), forte de 406 ch et accélérant de 0 à 100 en 4 secondes tout rond. Quelle que soit la version considérée, l’auto a le bon goût d’affiche un poids inférieur à 1,5 tonnes. Notez enfin que Lotus proposera un centre d'essais à l'extérieur du salon pour ses futurs clients.