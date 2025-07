Un Dacia Duster intouchable en France et un Renault Austral meilleur élève que le Peugeot 3008

Austral VS 3008 : le losange a mangé du lion

Le Renault Austral vient de se restyler pour repartir à l'assaut du leader de ce segment convoité des SUV compacts, le Peugeot 3008. L'occasion faisant le larron, Alexandre Bataille s'en est allé les comparer et son bilan est on ne peut plus simple : le losange l'emporte sur le lion dans la plupart des catégories. Son agrément de conduite, ses consommations, son comportement routier et son interface multimédia sont au-dessus du lot et le Peugeot ne fait pas le poids. La bataille entre le challenger de Billancourt et le tenant du titre de Sochaux.

Le Dacia Duster dont les Français rêveraient

Le diesel représentait plus d'un tiers des ventes de la génération précédente du Duster ? Tant pis, il est rayé de la carte des moteurs du nouveau Duster. Officiellement parce que les clients s'orientent vers l'hybride, officieusement pour le gazole ne fasse pas de l'ombre aux motorisations essence. Pour l'essayer quand même, direction le Maroc ou il est toujours vendu en version diesel. Au programme : 115 ch, une boîte 6, et une consommation en deçà de 6 l. Une formule parfaitement adéquate au petit SUV franco roumain qui ne figure pourtant pas au catalogue français.

Thermique : Ford revient sur ses pas

Son réseau européen semble soulagé : l'Américain Ford semble décidé à développer à nouveau des modèles spécifiques au vieux continent. Et d'après la presse allemande, le futur de l'ovale ne serait pas exclusivement électrique. Une nouvelle génération de la compacte Focus arrêtée en plein vol ces temps-ci va t-elle apparaitre ? Ford Europe ira-t-il jusqu'à développer une nouvelle mouture de sa remarquable Fiesta abandonnée ? Les paris sont ouverts.

L'homme en noir n'aimait pas que la télé, il appréciait aussi les voitures

Thierry Ardisson a disparu le 14 juillet et avec lui près de trois décennies de provocation télévisuelle. Mais en dehors du petit écran, l'homme qui, pourtant, n'a jamais passé son permis, appréciait les autos. Celles qu'il a utilisées lors de sa période publicitaire, comme celles qu'il détenait dans sa demeure normande. François Allain, qui a animé Vintage Mecanic a débuté à ses côtés, et lui a consacré une émission. Dans une interview qu'il a donnée à Stéphane Schlesinger, on découvre que, parmi les voitures anciennes qu'il possédait, il affectionnait particulièrement sa Peugeot 404 Cabriolet. Mais au-delà de l'aspect purement mécanique, l'animateur éclaire d'une nouvelle manière un pan de la personnalité d'Ardisson.

