La future Alpine A310 en rivale électrique de la Porsche 911 ?

Alpine n’en est qu’au tout début de la construction de sa gamme 100% électrique. Premier maillon de cette gamme de la nouvelle ère, l’A290 lancée en fin d’année dernière se présente comme une version sportive de la Renault 5 E-Tech. Elle n’a pas réussi à séduire les puristes pour l’instant mais espère se vendre en nombre grâce à son design très agressif et sa tarification moins élitiste que celle des grosses voitures électriques (bien qu’elle puisse dépasser les 45 000€ en version haut de gamme !).

On le sait, la prochaine étape sera le lancement du SUV familial A390 qu’on a vu sous la forme d’un concept-car l’année dernière, basé sur la plateforme du Renault Scénic E-Tech Electric et du Nissan Ariya. Puis Alpine doit s’occuper du remplacement de l’extraordinaire A110 thermique actuelle avec une nouvelle plateforme réservée aux modèles plus sportifs (Alpine Performance Plateform), qui sera adaptée ensuite à d’autres modèles.

Une GT 2+2 pour s’attaquer à la Porsche 911

Parmi ces autres modèles utilisant la plateforme APP, Alpine planche d’après les journalistes anglas d’Autocar sur une GT 2+2 positionnée en face de la Porsche 911 (et de la Mercedes-AMG GT dans un genre un peu différent).

Cette future Alpine A310, dont le nom reprendrait celui du coupé commercialisé entre 1971 et 1984, arriverait en 2028. Les journalistes d’Autocar rappellent que Luca de Meo, le patron du groupe Renault, avait récemment affirmé au sujet de ces projets que les sportives d’Alpine seront « plus légères que des concurrentes similaires dotées de motorisation thermique ». Ce qui, dans le cas de la future A310, obligerait la voiture à rester largement sous les 1 600 kg si Luca de Meo respecte sa promesse !

Compte tenu des ambitions d’Alpine, qui espère devenir un grand constructeur automobile mondial de sportives de luxe d’ici la fin de la décennie, il faudra évidemment que les ventes suivent. Celles de l’A290 démarrent assez timidement avec 2 300 prises de commande d’après le constructeur à la date de mi-janvier mais ce sont sans doute surtout celles de l’A390 qui seront déterminantes.