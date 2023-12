Futur stationnement des SUV à Paris : jusqu’à 18 € de l’heure !

Résolument engagée dans un combat anti-voitures, et plus particulièrement contre les SUV qu’elle juge inutilement encombrants et gourmands en énergie (mais représentent 47% des immatriculations de voitures neuves depuis le début de l’année), la mairie de Paris a l’intention d’augmenter très, très fortement les tarifs de stationnement s’appliquant à cette catégorie de véhicules.

Une « votation » sera ainsi organisée le 4 février prochain, de façon à permettre aux parisiens qui le souhaitent de soutenir la mise en place d’un tarif de stationnement spécial pour ce que la mairie désigne comme « gros véhicules ». Seraient ainsi concernés les SUV dépassant 1,6 tonne pour les véhicules thermiques et hybrides rechargeables, et 2 tonnes pour les électriques.

Les modèles concernés paieraient des tarifs triplés, soit 12 € par heure du XIIème au XXème arrondissement…et 18 € pour les arrondissements centraux, du 1er au 11ème !

Même si l’on parle ici des prix « visiteurs », et non du stationnement résidentiel, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de sommes absolument délirantes qui, si la mesure était adoptée, auraient pour effet de pousser les SUV directement dans les parkings souterrains.

Reste qu’on voit mal comment ces tarifs pourraient s’appliquer. L’idéal consisterait en effet à relier les horodateurs au fichier des cartes grises, sachant que la case J2 permet en effet d’identifier les SUV, qui sont généralement classés AF. Mais cela suppose tout de même de lourds investissements, et ce n’est pas valable pour tous les modèles de SUV, certains étant classés en break.

A moins que les équipes d’Anne Hidalgo ne comptent sur la « bonne foi » des propriétaires de SUV, qui devraient peut-être se signaler comme tels au moment de s’acquitter de leur stationnement, pour voir ainsi le tarif tripler instantanément ? Impensable bien évidemment !

Bref, encore une idée « hors sol » de la mairie de Paris, dans la continuité de la limitation de vitesse à 50 km/h du périphérique, qu’Anne Hidalgo veut établir à tout prix malgré la ferme opposition du gouvernement, lequel est pourtant le décisionnaire final dans cette affaire. C’est pas de pot.