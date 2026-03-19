Au tour de Bentley d’annuler plusieurs voitures électriques, mais la marque de luxe va bien en lancer une cette année

Bentley faisait partie de ces marques automobiles ayant misé sur le rapide développement de la technologie électrique. Il y a trois ans, l’enseigne de grand luxe du groupe Volkswagen prévoyait même, comme Volvo, Mercedes ou Rolls-Royce, de ne plus vendre que des voitures électriques en Europe d’ici 2030.

Vous le savez, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis ce temps. La plupart des constructeurs automobiles ont fait machine arrière sur le sujet, préférant rallonger la durée de vie de leurs gammes de voitures thermiques en les électrifiant plutôt qu’en les supprimant totalement du catalogue. La majorité des marques automobiles historiques considèrent que le marché automobile européen (a fortiori celui des Etats-Unis) n’est pas prêt pour un basculement total vers l’électrique.

Une seule voiture électrique chez Bentley

Chez Bentley, on se prépare bien à lancer un tout premier modèle 100 % électrique sur le marché. Il prendra la forme d’un SUV et se basera, comme le Porsche Cayenne, le Macan de seconde génération, l’Audi A6 e-tron et l’Audi Q6 e-tron, sur la plateforme PPE. Sa fiche technique devrait être assez proche de celle du Cayenne avec de très grosses batteries, une charge très rapide en courant continu, plus de 800 chevaux en puissance maximale et une autonomie généreuse sur autoroute.

Mais comme vient de l’expliquer le patron de la marque Frank-Steffen Walliser, tous les autres projets de voitures électriques sont annulés. Il y en avait quatre, censés déboucher sur des véhicules de série d’ici la fin de la décennie et le début de la suivante.

Bentley s’en tiendra aux voitures hybrides rechargeables

Au lieu de ces quatre autres voitures électriques, Bentley se focalisera sur des modèles à hybridation rechargeable. Le constructeur anglais mise de toute façon déjà sur cette technologie : le Bentayga, la berline Flying Spur et le coupé/cabriolet Continental GT sont tous passés à ce genre de groupe motopropulseur il y a quelques années. Seule la Continental GT propose une déclinaison entièrement thermique dans sa version Supersports.