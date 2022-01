Bentley prépare cinq modèles électriques

Bentley a précisé sa stratégie en matière de voitures électriques. Lors de la présentation du plan "Beyond 100" en 2020, la firme britannique avait annoncé son intention de devenir 100 % électrique dès 2030. Pour se transformer, la marque va investir environ trois milliards d'euros au cours des dix prochaines années.

Comme on le sait depuis quelque temps déjà, le premier modèle du genre de la firme britannique sera prêt en 2025. Bentley a confirmé qu'il sortira des chaînes de l'usine historique de Crewe. Plutôt logique, vu que c'est à Crewe que toutes les Bentley sortent. Mais avec le partage des éléments techniques au sein du groupe Volkswagen (la première Bentley électrique devant utiliser une base actuellement mise au point par Audi), il était bon de rappeler que le cœur de Bentley reste au Royaume-Uni !

Hier, lors d'une nouvelle conférence de presse, la marque a indiqué que ce premier véhicule électrique sera rapidement suivi par d'autres. En effet, Bentley prépare cinq modèles du genre, avec un lancement par an entre 2025 et 2029. À la fin de la décennie, la gamme sera donc composée de cinq véhicules électriques. La marque ne les a pas détaillés, mais on imagine que les silhouettes seront semblables à la gamme actuelle, avec des remplaçantes des GT, Flying Spur et Bentayga.

D'ici là, Bentley va miser sur l'hybride rechargeable. Le plug-in représente déjà 20 % des ventes du SUV Bentayga et arrivera en 2022 dans l'offre de la Flying Spur.

Outre l'offre entièrement électrique, Bentley veut atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités d'ici 2030. Cela concernera la production ou encore la vente.