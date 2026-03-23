Qui veut rouler avec l’ancienne Bentley de Giorgio Armani ?

Il existe mille façons de dépenser une petite fortune. La plupart sont discutables. Mais acheter une Bentley ayant servi de daily à Giorgio Armani relève d’un certain sens du panache. Teintée dans un bleu profond bien aristocratique, cette Brooklands de 1996 affiche une belle prestance. Un simple liseré clair souligne une carrosserie longue comme un dimanche pluvieux -et anglais-, tandis que l’habitacle tapissé de cuir beige et de ronce de noyer évoque davantage un club privé londonien qu’un moyen de transport.

Sous son interminable capot sommeille un V8 de 6,75 litres dopé par un turbo pour une puissance de 305 chevaux. Rien de brutal, mais suffisamment de souffle pour déplacer ses deux tonnes et demie avec une dignité toute britannique. Le 0 à 100 km/h s’expédie en moins de dix secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 225 km/h dans une formalité élégante.

Plus de deux fois son prix normal

Reste la question du tarif. Est-elle réellement plus désirable parce qu’Armani l’a conduite quelques mois ? Probablement pas. Mais dans ce monde, l’historique a toujours une valeur irrationnelle. La vente se déroulera à Monaco le 25 avril prochain. Les experts de la maison RM Sotheby's estiment que la Bentley atteindra entre une enchère située entre 45 000 euros et 90 000 euros. Un bel écart de prix pour un modèle qui avoisine habituellement les 21 000 euros sur le marché de l’occasion.