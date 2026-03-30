En Finlande, la vitesse peut coûter très cher, particulièrement pour les contribuables les plus aisés. Anders Wiklöf, un entrepreneur de 79 ans habitué des classements de fortune nationaux, vient d'en faire, une nouvelle fois, l'expérience au volant de sa Bentley.

59 km/h au lieu de 30 km/h

Les faits se sont déroulés à Mariehamn, dans l’archipel d’Åland. Intercepté par les forces de l'ordre à une vitesse de 59 km/h dans une zone limitée à 30 km/h, l'automobiliste a réalisé un excès de vitesse de 29 km/h. Si, en France, une telle infraction aurait entraîné une amende forfaitaire de 135 € (minorée à 90 €) et le retrait de 3 points, le barème finlandais applique une logique tout autre dès que le dépassement excède les 20 km/h.

Le mécanisme de "l'amende journalière"

La Finlande utilise un système de jours-amendes. Le montant de la sanction est calculé sur la base du revenu net mensuel du contrevenant. Ce chiffre est ensuite multiplié par un nombre de jours défini par la gravité de l'infraction. Pour Anders Wiklöf, dont les revenus sont particulièrement élevés, le calcul a abouti à une somme totale de 120 000 €. L'intéressé a commenté la sanction dans la presse locale : « Si j’ai commis une erreur, je l’ai commise, je l’accepte et il n’y a rien d’autre à dire. » Le septuagénaire a toutefois évité la suspension automatique du permis de conduire, qui intervient normalement à partir de 60 km/h dans cette configuration de zone.

Un récidiviste du système

Ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaires finance le budget de l'État finlandais via ses infractions routières. En 2013 et 2018, il avait déjà été condamné à des amendes respectives de 95 000 € et 64 000 €. Au total, ses excès de vitesse lui auraient coûté près de 400 000 € en une décennie. Ce principe de redistribution et de proportionnalité de la sanction se retrouve également en Suisse. Le record mondial reste d'ailleurs détenu par la Confédération helvétique, où un conducteur suédois avait été condamné en 2010 à une amende avoisinant les 800 000 € après un grand excès de vitesse à 290 km/h.