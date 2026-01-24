Pour la marque Bentley, l’heure de la motorisation électrique a sonné. Elle va le prouver avec l’arrivée d’un SUV électrique dans sa gamme.

Sur la neige, le nouveau SUV Bentley poursuit ses essais de mise au point. En Scandinavie, celui qui se fait appeler « Urban » met à l’épreuve ses batteries et ses électromoteurs. Alors que l’ensemble de la gamme du constructeur ne dispose que de voitures dotées de moteurs thermiques, le passage à l’électrique est dans l’air chez Bentley.

Ce SUV d’une longueur approchant les cinq mètres se placera dans la gamme du constructeur sous le Bentley Bentayga qui devrait rester un bon moment dans la gamme. Tout le temps nécessaire, avant que les ventes d’électriques décollent enfin. Rappelons que le Bentayga s’est mis un peu à l’électricité puisqu’aux côtés d’un V8 thermique, il y a un bloc V6 PHEV de 340 ch.

Une base de Porsche Cayenne Electric ?

Le Bentley « Urban » (un patronyme non officiel) devrait être dévoilé vers la fin de 2026, mais ne sera commercialisé qu’au cours de l’année 2027. Le « petit » SUV Bentley « Urban » va se servir dans la banque d’organes du groupe Volkswagen et plus particulièrement se tourner vers la marque allemande Porsche pour se servir vraisemblablement de la plateforme du Porsche Cayenne Electric, même si Bentley doit l’avoir modifié pour l’adapter à son modèle selon ses désirs. Il s’agit d’une base technique moderne qui dispose d’une architecture électrique 800 volts avec une puissance de charge qui peut aller jusqu’à 400 kW. Une charge qui peut aussi se faire par Induction, le Porsche Cayenne Electric dispose en effet de cette possibilité de recharge.

Luxueux comme un SUV Bentley

On sait déjà que ce modèle, cela a été indiqué par la direction de Bentley, pourra récupérer 100 miles (160 km) d’autonomie en 7 minutes grâce à une puissance de charge élevée. Ce modèle sera, comme l’ensemble des autres modèles de la marque anglaise, très luxueux et doté d’un confort haut de gamme. Ce SUV devrait être comme le Bentayga disponible en cinq en quatre places, avec deux fauteuils au confort Pullman à l’arrière avec une console centrale dotée d’un support réfrigéré capable d’accepter une bouteille de champagne. Mais pour profiter de tout cela, il faudra patienter jusqu'en 2027.