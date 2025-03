On le sait, Ferrari bénéficie toujours d’une rentabilité extraordinaire chez les constructeurs automobiles. C’est plus que jamais le cas au regard des chiffres de l’année 2024 récemment communiqués par la marque au cheval cabré : non seulement Ferrari a réalisé un nouveau record l’année dernière avec 13 752 voitures vendues, mais ses bénéfices ont augmenté de 21% par rapport à l’année 2023 déjà très bonne.

Après un joli bonus de 13 500€ au titre des résultats de l’année 2023, les employés de Ferrari ont touché 14 400€ de prime grâce à ces très beaux chiffres. Même si l’année 2025 pourrait être un peu plus compliquée à cause de la baisse du marché chinois (qui touche même les marques comme Ferrari !) et du contexte international moins propice à l’abondance, le constructeur italien reste de très loin la marque automobile la plus rentable de la planète actuellement.

137 000€ par voiture vendue !

D’après les journalistes belges du Moniteur Automobile, cette rentabilité s’illustre parfaitement dans la marge réalisée dans chaque vente de voiture par l’enseigne de Maranello. 137 000€, voilà en effet ce que gagnerait Ferrari en moyenne pour chaque auto livrée à ses clients. A titre de comparaison, une Porsche 911 Carrera s’affiche actuellement à 131 700€ sans options. La somme touchée par Ferrari pour chacune de ces autos livrées dépasserait ainsi la valeur entière de la sportive allemande !

Outre le prix des voitures qui dépasse les 200 000€ pour les modèles les plus abordables de la gamme, c’est bien évidemment le catalogue des options et de la personnalisation qui permet à Ferrari d’atteindre de telles marges. Il n’est pas rare que les clients dépassent les 100 000€ d’options sur un modèle commandé. Carlos Tavares, l’ancien directeur général de Stellantis qui aurait bien aimé arriver à de tels résultats sur sa marque Maserati par exemple, en rêve probablement toujours la nuit.