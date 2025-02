Le plus grand marché automobile mondial se porte assez bien mais là-bas, les marques locales y prennent le contrôle. Les constructeurs automobiles généralistes étrangers présents en Chine voient leurs parts de marché se réduire chaque année et du côté des modèles d’exception, la conjoncture économique délicate en ce moment dans l’Empire du Milieu semble décourager ses résidents les plus riches à acheter des voitures de rêve au prix fort (qui appartiennent toutes à des marques étrangères pour l’instant). De Porsche à Lamborghini en passant toutes les marques premium allemandes et même Ferrari, toutes ces enseignes ont vu leurs ventes baisser fortement en Chine en 2024.

Pour des marques comme Lamborghini, Ferrari ou Porsche dans une moindre mesure, ce recul du marché automobile chinois est heureusement absorbé par les très bons chiffres de vente réalisés ailleurs dans le globe. Mais dans le monde de l’ultra-luxe automobile, tout le monde ne va pas aussi bien en ce moment que Ferrari ou Lamborghini. Alors que l’enseigne au taureau vient de signer son record de vente (10 687 Lamborghini vendues en 2024) tout comme Ferrari (13 752 véhicules écoulés), que Rolls-Royce s’en tire bien (5 712 voitures vendues) et que Bentley souffre un peu (10 600 autos, en repli), deux grosses institutions de la voiture de rêve se retrouvent dans une situation plus préoccupante.

Aston Martin va licencier

La première de ces marques de luxe en difficulté, c’est Aston Martin qui n’a vendu que 6 030 voitures en 2024 (baisse de 8,9% et surtout de 16% en Chine) en accusant des pertes importantes. Son déficit avant impôt a augmenté de 49% et sa dette de 43% pendant l’année 2024, des chiffres loin des objectifs fixés en 2021 qui tablaient sur des ventes annuelles augmentées à 10 000 exemplaires à l’horizon 2025 et une rentabilité meilleure. Les pertes nettes d’Aston Martin ont atteint 323,5 millions de livres sterling en 2024, soit plus de 392 millions d’euros.

La marque de Gaydon va supprimer 5% de ses effectifs après ces mauvais résultats, ce qui représentera 170 licenciements. Elle va réduire ses coûts en espérant se rapprocher de la pérennité financière, alors qu’elle compte désormais sur une gamme rafraichie (Vantage, Vanquish, Valhalla) qui doit lui bénéficier.

Maserati dans le dur

La situation est probablement plus mauvaise encore chez Maserati. La marque au trident n’a vendu que 11 300 voitures dans le monde en 2024 (-57% !) alors que son SUV Grecale, un véhicule bien plus accessible financièrement que les voitures vendues par Aston Martin ou Ferrari, devait théoriquement lui permettre de croître significativement. La marque a perdu 260 millions d’euros l’année dernière et il n’y a aucune grosse nouveauté produit attendue à court terme. D’après les journalistes anglais d’Autocar, d’ailleurs, Stellantis aurait annulé un investissement de 1,5 milliard d’euros dans Maserati. Le groupe pourrait-il décider de revendre la marque plutôt que d’établir une stratégie afin de la relancer ?

Que ce soit pour Aston Martin ou Maserati, on parle de deux marques à l’image extraordinaire qui n’auraient probablement aucun mal à séduire de nouveaux propriétaires. Alors que les marques de grand luxe avait plutôt bien résisté à la crise économique de 2007, elles semblent en tout cas souffrir davantage de la contraction du marché automobile chinois actuellement dans le domaine des voitures d’exception.