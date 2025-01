Les chiffres de vente de Maserati font de plus en plus peur

51 500 voitures. Voilà le niveau de vente qu’était celui de Maserati dans le monde en 2017. A l’époque, ces chiffres ne permettaient pas à la marque au trident d’atteindre ses objectifs ambitieux fixés par l’ancien patron de FCA. Mais au vu des résultats de l’année 2024, les dirigeants de Maserati rêveraient probablement de tels chiffres actuellement.

Comme le rapporte le site ItalPassion sur la base des données publiées par le syndicat italien FIM CISL, Maserati n’a produit que 9 760 voitures au total sur l’année 2024. C’est une baisse vertigineuse de 64% sur ses trois sites par rapport en 2023, où le niveau n’était déjà pas très bon avec 27 166 véhicules construits.

Même le Grecale se vend très peu

Dans le détail, la super-sportive MC20 n’a été construite qu’à 260 exemplaires (contre 1 244 en 2023) et la GranTurismo / GranCabrio à 2250 exemplaires (contre 8 680 en 2023). Le Grecale, ce SUV plus abordable, n’a atteint que 7 250 exemplaires au lieu de 17 242 en 2023. A ce rythme, il se fera bientôt dépasser par le Ferrari Purosangue à la vocation pourtant bien plus élitiste !

Au passage, Maserati vient d’annuler le développement de la MC20 Folgore électrique et se retrouve dans une phase où la marque doit absolument trouver une solution pour revenir vers la croissance. Mais faute de produits importants attendus dans un futur proche, le défi paraît immense. Que vont faire les nouveaux dirigeants de Stellantis de cette marque si prestigieuse qui patine ?