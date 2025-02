En quoi roulent les Chinois ? Plus du tout en voitures européennes ou japonaises...

D’après la China Association of Automobile Manufacturers, 31,282 millions de voitures ont été produites en Chine en 2024 et 31,436 millions de voitures chinoises ont été vendues, deux chiffres en augmentation respective de 3,7 et 4,5%. 5,859 millions de ces véhicules produits en Chine étaient réservés à l’exportation et d’après CNEVPost, les ventes du marché chinois intérieur ont atteint 27,18 millions de voitures neuves sur la dernière année soit une augmentation de 6% par rapport à 2023. A titre de comparaison, il s’est vendu un peu moins de 16 millions de voitures neuves aux Etats-Unis en 2024 et 10,6 millions au sein de l’Union européenne. Oui, le marché automobile chinois est vraiment devenu énorme !

Quelles sont les voitures neuves les plus vendues sur ce marché automobile chinois ? Les chiffres diffèrent un peu selon les sources. D’après l’analyste Car Industry Analysis, c’est la BYD Qin, une berline de 4,65 mètres de long équipée notamment de motorisations hybrides rechargeables, qui termine à la première place avec 487 934 unités écoulées (soit une hausse de 5%) juste devant le Tesla Model Y avec un peu plus de 7 000 exemplaires de différence. D’après Best Selling Car Blog, en revanche, c’est le SUV électrique américain qui l’emporte avec seulement 284 exemplaires d’avance ! Focus2Move, enfin, place plutôt le SUV Byd Song en tête devant le Tesla alors qu’il n’apparaît que quatrième d’après le comptage de Car Industry Analysis. Il semblerait que ces différences s’expliquent par des méthodologies différentes, certains comptabilisant des véhicules construits en Chine mais vendus dans d’autres marchés.

Tesla, Volkswagen et Nissan, les trois seules forces étrangères du top 10

Dans le classement de Car Industry Analysis (dont les chiffres diffèrent légèrement de ceux de Best Selling Car eux-mêmes différents de ceux de Focus2Move, on le rappelle), la petite BYD Seagull électrique attendue en Europe dès la fin de l’année 2025 occupe la troisième marche du podium devant le BYD Song. On compte cinq modèles de la gamme BYD dans ce top 10 et seulement quatre modèles étrangers : outre le Tesla Model Y, la berline compacte Nissan Sylphy se place en cinquième position, la berline compacte Volkswagen Lavida finit sixième et la berline Volkswagen Sagitar (connue sous le nom « Jetta » dans d’autres marchés) est dixième. Ces trois derniers modèles étrangers ont tous vu leurs ventes baisser par rapport à celles de 2023.

Notez que du côté des marques, BYD aurait écoulé 3,51 millions de voitures neuves en Chine en 2024 (+37%) d’après Car Industry Analysis contre 2,9 millions pour Volkswagen (-5%) et 1,6 million pour Toyota (-6%). Toutes les marques chinoises du classement sont en progression et toutes les marques étrangères en régression, c’est aussi simple que ça : les constructeurs locaux ont littéralement pris le contrôle du marché. Et ça contrarie beaucoup les marques allemandes comme Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi et Porsche qui y assurent toujours de gros volumes (de même que les Japonais comme Toyota, Nissan et Honda). Moins celles des groupes Stellantis ou Renault, quasiment absentes de cet énorme marché si juteux…