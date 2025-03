Les ventes de Maserati ont chuté de 57% en 2024 dans le monde. La marque au trident a moins vendu que Ferrari et à peine plus que Lamborghini, malgré un portefeuille de modèles plus vaste. Certes, la super-sportive MC20 et dans une moindre mesure la GranTurismo / GranCabrio n’ont pas vocation à atteindre de très gros volumes. Mais le SUV Grecale, lui, devrait normalement se vendre à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires par an.

La gamme Maserati actuelle est le fruit de lourds investissements réalisés depuis le début de la décennie et malheureusement, ces produits ne semblent plus convaincre la clientèle. Avant son départ, Carlos Tavares avait désigné la stratégie marketing déficiente pour expliquer ces contre-performances et remplacé son directeur général. Mais le mal est peut-être plus profond alors qu’un gros investissement de 1,5 milliard d’euros a été annulé comme l’a confirmé récemment le directeur financier de Stellantis Doug Osterman aux journalistes anglais d’Autocar.

Quel avenir pour Maserati ?

Le directeur financier confirme qu’un gros travail de réflexion est nécessaire pour remettre Maserati dans le bon chemin, réévaluer la stratégie d’électrification de la marque (ses modèles Folgore restent à des niveaux de vente anecdotiques) et probablement tout le plan produit qui va avec. Sachant que Maserati a perdu 260 millions d’euros en 2024 et qu’il faudra probablement de gros investissements pour améliorer la situation (avec une dette qui risque de se creuser en attendant l’arrivée d’autres modèles), peut-être que la nouvelle direction de Stellantis réfléchit aussi à une éventuelle revente.

La dernière fois que Maserati était au plus mal, à la fin des années 90, c’est Ferrari qui avait volé à son secours (à partir de 1997) en assurant sa gestion alors que les deux marques faisaient partie du même groupe Fiat. Maserati avait ensuite repris son indépendance de Ferrari en 2005 et les deux marques n’ont plus rien à voir actuellement (elles ne partagent plus aucune technologie et Ferrari ne fait même pas partie de Stellantis). L’année dernière, des rumeurs faisaient état d’un possible nouveau sauvetage de Ferrari pour Maserati qui n’a jamais été officiellement confirmé. Une chose est sûre : il faut maintenant trouver une solution pour cette marque en totale perte de vitesse dont l’image reste « spéciale ». Ses GranTurismo et MC20 ne sont peut-être pas les meilleurs véhicules de leurs catégories respectives, mais leurs qualités méritent bien plus que les niveaux de vente auxquels ils ont actuellement droit.