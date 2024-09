Pourquoi Maserati n'y arrive pas ?

6 500 voitures au lieu de 15 300 un an plus tôt. Voilà les résultats de vente de Maserati dans le monde sur les six premiers mois de l’année 2024. Un chiffre qui ne correspond pas du tout au calendrier des nouveautés apportées par le constructeur au trident, qui propose aussi bien un nouveau SUV familial (le Grecale) en face du Porsche Macan qu’une grande GT 2+2 (la GranTurismo) et une super-sportive au look affriolant (la MC20 disponible aussi en variante Cielo).

Alors que le groupe Stellantis a récemment communiqué pour préciser qu’il ne lâcherait pas la prestigieuse marque italienne pour autant, Carlos Tavares y va de son explication à ce problème. Pour le directeur général du groupe, le problème tient plutôt à la stratégie marketing : « avec Maserati, nous avons les bonnes voitures et les bonnes technologies. On propose aussi bien du 100% thermique que de l’électrique pour ces voitures d’exception. On a beaucoup amélioré leur qualité mais maintenant, il faut qu’on travaille sur le marketing. On manque de prospects et il faut qu’on arrive à toucher les clients potentiels en délivrant le bon message avec le bon positionnement », détaille-t-il aux journalistes italiens de Motor1.

Des produits au vrai potentiel ?

Même si les modèles de Maserati évoluent dans un cadre fortement concurrentiel (tant le Grecale que la GranTurismo et la MC20), il faut bien reconnaître à ces modèles de vraies qualités sans qu’aucun d’entre eux ne surclasse les produits rivaux. De gros changements sur la stratégie marketing permettront-ils de redresser la barre ? Entre janvier et juin, la marque n’a perdu « que » 82 millions d’euros. Mais si ces nouveaux produits ne parviennent pas à trouver leur clientèle alors qu’ils sont en début de carrière, les problèmes vont naturellement s’aggraver pour Maserati. D’où l’importance de changer d’approche.