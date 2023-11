Renault va produire le Polestar 4

Est-ce une ironie du sort, ou une situation cocasse ? Peut-être un peu des deux puisque la marque Polestar, interdite sur le sol français à cause de la marque DS qui a jugé son logo trop proche, verra un de ses modèles produit par un autre constructeur français, en l’occurrence Renault.

Néanmoins, la bataille entre Citroën pour sa marque DS et Polestar s’est soldée par un accord en septembre 2022. Polestar a donc l’autorisation de vendre ses autos sur notre territoire. Mais à ce jour, la marque reste muette sur sa stratégie.

La dernière actualité nous provient de Corée du Sud. En effet, le Polestar 4, un SUV coupé, sera produit dans une usine Renault. Une situation qui pourrait paraître surprenante au premier abord, mais qui suit un cheminement logique. La nouvelle division Ampère de Renault se concentre sur le développement des véhicules électriques du groupe. Cette entité est en réalité une co-entreprise organisée avec le Chinois Geely. Derrière Volvo, et donc Polestar, se cache ce même Geely.

Début de production en 2025

Le site de Renault Korea Motors commencera la production du Polestar 4 au second semestre 2025. Il sera destiné au marché local sud-coréen et à l’exportation vers l’Amérique du Nord. Cette usine a une capacité de production de 300 000 unités par an.

Le Polestar 4 est un long SUV, façon berline surélevée, de 4,84 mètres de long et reprend la plateforme SEA déjà connue sous la carrosserie du Volvo EX90. Il peut compter sur une batterie d’une capacité de 102 kWh pour parcourir jusqu’à 600 kilomètres. Côté mécanique un premier électromoteur de 272 ch est installé à l’arrière, il peut être secondé par un second placé à l’avant pour une puissance cumulée de 544 chevaux.