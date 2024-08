Volkswagen promet que l'ID.2 GTI sera meilleure que la Polo GTI thermique

La Volkswagen Polo GTI est la seule citadine sportive thermique survivante actuellement sur notre marché. La Ford Fiesta ST a en effet déjà disparu, tout comme la Hyundai i20 N. Quant à la Toyota GR Yaris, c’est devenu une redoutable petite sportive ultra-puissante qui coûte désormais une fortune.

De quoi permettre à la Polo GTI de s’imposer comme la meilleure de son genre ? Pas vraiment puisqu’elle n’a jamais été saluée pour son plaisir de conduire frissonnant. Moins amusante à piloter que la Ford et la Hyundai (ou les anciennes Renault Clio RS et autres Peugeot 208 GTI), elle affiche cependant un haut niveau de confort et de raffinement. Une chose est sûre d’après le patron de Volkswagen Thomas Schäfer : la future ID.2 GTI électrique sera meilleure qu’elle.

Une bonne rivale pour les Alpine A290 et Lancia Ypsilon HF ?

C’est ce qu’il a assuré aux journalistes italiens de Motor1. Non seulement cette citadine électrique sportive attendue pour 2026 doit disposer d’un meilleur châssis et de suspensions plus efficaces que la Polo GTI actuelle d’après lui, mais elle sera aussi plus excitante à piloter.

Il lui faudra sans doute ça pour plaire, surtout face à l’Alpine A290 et à la Lancia Ypsilon HF développant respectivement 220 et 280 chevaux dans leurs versions les plus véloces. Avec, on l’espère, une addition raisonnable. Plus, si possible, que l’Alpine A290 démarrant à 38 000€.