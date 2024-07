Vous pouvez dès à présent vous offrir l'Alpine A290 contre un chèque de…

Alpine dévoile le dernier chapitre concernant son A290. Contre 38 700 €, vous pouvez propriétaire de la version GT de 180 ch. Une fois le bonus de 4 000 € déduit, l’A290 se retrouve en face de la Mini Cooper Electric à la puissance très proche (184 ch) et au tarif très légèrement inférieur : 34 000 €. À l’inverse de l’Alpine, la Mini ne profite pas du bonus écologique.

Le match continue dans la déclinaison plus puissante de 220 ch. Quand l’Alpine est facturée 41 700 € (bonus non déduit), la Mini forte de 218 ch réplique avec un tarif de 38 000 €.

Alpine a développé une véritable gamme autour de sa bombinette à électrons. Le premier niveau, baptisé simplement GT (38 700 €), reçoit la motorisation la plus sage de 180 ch associée à la batterie de 52 kW lui autorisant une autonomie de 380 km. Elle peut compter sur un chargeur embarqué de 11 kW bidirectionnel et peut atteindre 100 kW en charge rapide. Cette A290 est équipée de sièges avant chauffants, de vitres surteintées, de la climatisation automatique, d’un écran tactile de 10 pouces intégrant le système Google Automotive. Bridée à 160 km/h, cette A290 GT atteint les 100 km/h en 7,4 secondes.

Affiché 41 900 €, le niveau GT Premium conserve le moteur de 180 ch, mais s’équipe davantage : toit biton noir, jonc de toit bleu mat, étriers de freins avant bleu, système audio Devialet, intérieur en cuir Nappa, volant chauffant, chargeur de smartphone par induction…

C’est avec le niveau GT Performance que l’Alpine se muscle. Elle peut compter sur son électromoteur de 220 ch pour atteindre 170 km/h en pointe et passer le cap des 100 km/h en 6,4 secondes, soit une seconde de mieux. Ses étriers de frein passent au rouge et elle chausse des Michelin Pilot Sport 5. À noter que son autonomie devient moins intéressante avec 364 km homologués. Elle intègre également un système de télémétrie (Alpine Telemetics) qui permet de visualiser ses performances ,et même d’apprendre à mieux exploiter le potentiel de son auto à travers du coaching et des challenges issus de l’univers du gaming. De l’extérieur, cette GT Premium se distingue par des éléments noirs chromés tels que les monogrammes Alpines et l’emblème du A fléché sur les ailes avant. Son prix : 41 700 €.

La GTS cumule les équipements haut de gamme de la Premium avec le moteur de 220 ch de la Performance. Cela se ressent sur la somme demandée puisqu’il faut signer un chèque de 44 700 €.

Une Première Edition limitée à 1 955 exemplaires

Enfin, comme pour l’A110 lors de sa sortie, l’A290 se décline en une série limitée à 1 955 exemplaires. Nommée Première Edition, elle reprend logiquement le moteur le plus performant et l’équipement complet de la GTS. Mais elle y ajoute des éléments distinctifs comme une plaque numérotée et des tapis de sol spécifique. Cette Première Edition peut aussi être agrémentée de trois livrées optionnelles (1 400 €) : la Beta, La Bleue et La Grise.

La première fait référence au show-car en reprenant la teinte biton Blanc Nival ou encore les strippings spécifiques. Comme leur nom l’indique, les deux autres livrées sont de couleur bleu et gris avec un toit noir, des jantes de 19 pouces, des strippings spécifiques… Cette A290 Première Édition est la plus chère de la gamme, comptez tout de même 46 200 € pour vous l’offrir. Il est finalement loin le temps des petites GTi de 200 ch à moins de 25 000 €.