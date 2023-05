Volkswagen Polo GTI Edition 25 : très cher anniversaire

Moins légendaire que sa grande sœur, la Volkswagen Polo GTI existe depuis 25 ans. Contrairement aux Renault Clio RS et autres Ford Fiesta ST, elle n’a jamais marqué la catégorie des citadines sportives en raison d’une mise au point moins savoureuse que celle de ses rivales les plus excitantes. Son truc, ça a toujours été le luxe et le confort plutôt que l’efficacité dynamique absolue, même si le moteur de la génération actuelle est capable de cogner fort avec ses 207 chevaux (0 à 100 km/h en 6,5 secondes). Pour fêter cet anniversaire, le constructeur allemand dévoile l’Edition 25 qui sera commercialisée à 2 500 exemplaires dans le monde dont 207 pour la France.

On la reconnaîtra à ses jantes Adelaïde de 18 pouces, mais aussi ses quelques touches de rouge supplémentaires à l’extérieur et à l’intérieur en plus des badges « 25 » ajoutés à certains endroits. Mécaniquement en revanche, il n’y a aucune modification : l’auto embarque toujours un quatre cylindres 2,0 litres turbo de 207 chevaux et 320 Nm de couple, connecté à une boîte automatique à double embrayage. L’Edition 25 dispose d’un équipement de série très riche avec les feux à éclairage matriciel, l’assistant de conduite Travel Assist ou le pack « Sport Plus » optionnel ajoutant les amortisseurs à réglage électrique (coûtant 665€ sur la Polo GTI normale).

Elle sera très chère

Annoncée à 35 205€ en Allemagne, la Polo GTI Edition 25 sera logiquement un peu plus chère en France (on ne connaît pas son tarif officiel pour l’instant). La Polo GTI normale coûtait déjà 33 540€ sans option, une somme très élevée sachant que la Hyunda i20 N s’affichait à moins de 28 000€ et que la Ford Fiesta ST, disparue définitivement, restait elle aussi sous les 28 000€ en fin de carrière. Deux machines bien plus sensationnelles que l’Allemande à piloter, même si cette dernière profite d’une polyvalence et d’un confort supérieurs.