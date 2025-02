Voitures neuves : les promotions de février 2025

6,2%. Voilà la baisse du marché automobile neuf en janvier 2025 en France, augurant d’une nouvelle année difficile pour les constructeurs automobiles. Dans ce contexte, on voit mal comment les marques pourront se passer de généreuses remises sur leurs modèles disponibles en concessions ou à la commande. Même les marques les plus en vue comme Toyota et Volkswagen proposent d’ailleurs des réductions intéressantes, surtout dans le cas du constructeur allemand qui augmente le montant de ses remises ce mois-ci.

La bonne affaire du mois : la gamme Volkswagen

Outre des remises toujours intéressantes sur les SUV de Nissan (Juke et Qashqai), ceux de Ford disponibles en stock tout de suite (Kuga), le Jeep Avanger électrique désormais soldé à -11%, le CX-30 de Mazda à -16%, le Seal U DM-i de BYD proposé à peine au-dessus des 32 000€, c’est Volkswagen qui fait des efforts ce mois-ci avec de bonnes remises sur la Golf et sur tous les SUV de la gamme. La compacte a droit à près de 17%, le Taigo monte à 19,4%, le T-Roc à 17% et même le nouveau Tiguan propose 18,5% ! Heureusement, d’ailleurs, car les tarifs de ce dernier sont très élevés par rapport à ses concurrents directs.