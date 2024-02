Toyota brade (enfin) son SUV électrique bZ4x qui devient intéressant

Le Toyota bZ4x aura connu un début de carrière catastrophique. Non seulement le SUV électrique japonais a dû différer son lancement commercial pour régler quelques problèmes liés notamment à la gestion de sa batterie, mais il composait aussi avec un prix de vente extrêmement haut face à ses concurrents : 55 000€ (remisé à 49 000€), là où la plupart de ses concurrents s’affichaient à moins de 47 000€ et bénéficiaient du bonus écologique français (désormais interdit au Japonais à cause de ses origines). Sur un marché où le Tesla Model Y démarre désormais à 42 990€, le Volkswagen ID.4 à 43 990€ et le Renault Scénic E-Tech à 39 990€, on voit mal qui aurait voulu du Bz4x qui ne se prévaut ni d’une autonomie particulièrement bonne, ni de prestations supérieures.

Mais le constructeur réagit enfin. Le bZ4x s’affiche désormais à partir de 39 900€ au lieu de 55 000€, soit une baisse spectaculaire de 15 100€. Grâce à une remise immédiate de 5 000€, il descend même son prix à 34 900€ (14 100€ de baisse par rapport à la précédente remise !). De quoi en faire enfin un modèle intéressant dans la catégorie.

Dans le coup face à Renault, Tesla et les autres

Voilà donc ce SUV électrique affiché à un prix inférieur à celui des Renault Scénic E-Tech, Tesla Model Y et autres Peugeot E-3008 même une fois leur bonus écologique déduit. Sachant qu’il dispose de généreuses batteries (71,4 kWh net) autorisant une autonomie maximale de 513 km et se prévaut d’un équipement correct, le Japonais se retrouve enfin avec un rapport prix-prestations dans le coup. Ce sont les premiers clients qui vont être jaloux à cause de cette grosse baisse des prix, mais on se demande s’il y a eu des gens capables d’acheter l’auto si chère en France. Son cousin le Subaru Solterra, affiché à 59 990€ sans pour autant offrir des prestations plus haut de gamme, devra lui aussi baisser sensiblement son prix s’il veut se vendre.