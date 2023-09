En bref Première Toyota 100% électrique

À partir de 55 000 €

Autonomie : jusqu'à 515 km

Toyota a choisi un SUV familial de 4,69 m pour incarner le premier modèle électrique de son histoire. Le BZ4X est équipé d’une pile de grosse capacité (71 kWh) promettant une autonomie allant jusqu’à 515 km. Le japonais débarque dans une catégorie ou l’on retrouve de gros clients comme le Skoda Enyaq, la Tesla Model Y ou encore la Volkswagen ID.4.

dailymotion Essai vidéo - Toyota BZ4X (2023) : du retard à l'allumage

Lancé en 2022, le BZ4X a vu sa commercialisation retardée en Europe en raison de nombreux problèmes liés à l’autonomie et la puissance de recharge. Toyota a préféré jouer la sécurité en apportant des améliorations (voir page suivante), essentiellement, sur le software. En France Toyota en a profité pour simplifier la ligne d'équipements avec dorénavant une finition, ultra-équipée qui fait mécaniquement grimper les tarifs. Il faudra compter 55 000 € pour la version 2 roues motrices et 58 000 € pour la version 4 roues motrices. Des prix élevés et supérieurs à la concurrence, qui ne permettent pas au BZ4X d'accéder au bonus écologique.

BZ signifie Beyond Zero, « au-delà de zéro », 4 signale son gabarit au sein de la gamme et X symbolise sa carooserie SUV. Le nouveau venu débarque avec un design marqué par une face avant proche des dernières Prius et CHR. On retrouve ainsi une calandre minuscule, des projecteurs très fins et des protections de roues en plastique brut. A l’arrière, les feux massifs sont reliés par un bandeau lumineux.

À l’intérieur, l’aménagement est classique. On retrouve ainsi une instrumentation numérique de 7 pouces, pas très esthétique à notre goût, positionnée au-dessus du volant. Elle côtoie un écran multimédia tactile mesurant de 8 à 12 ‘’ selon la finition. Ce dernier s’avère plutôt performant mais sa présentation réclame un temps d’adaptation pour naviguer sereinement. Certaines commandes restent analogiques comme celles de la climatisation, ce qui est une bonne chose.

La qualité souffle le chaud et le froid. Les sièges et les parties hautes sont revêtus de tissus et de plastiques valorisants. En revanche les matériaux placés sous le regard sont de piètre qualité à l'image des décors laqués placés sur les portières, des poignées de porte ou encore de l'imposante console centrale. Ici, l'assemblage laisse à désirer. Cette dernière abrite pourtant de nombreux rangements mais a tendance a bougé. Concernant les rangements, ils sont vastes et nombreux mais on notera l'absence remarquée d'une boîte à gants.

Avec son empattement de 2,85 m, le BZ4X recevra sans difficultés deux adultes de grande taille aux places arrière. Ils se réjouiront du bel espace aux jambes. C’est d’ailleurs le plus accueillant de la gamme de Toyota. Il n'en est pas de même du volume de chargement (452 litres) en retrait d'une centaine de litres par rapport à ses concurrents. Un rangement est disponible sous le plancher pour placer les câbles de recharge mais il n'y a pas de Frunk (rangement sous le capot) à l'inverse d'une Tesla Model Y par exemple.