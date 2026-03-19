Stellantis annonce le retrait de DS Automobiles de la Formula E et mise tout sur Citroën

Il n’y aura donc plus deux marques du groupe Stellantis en Formula E au terme de la saison actuelle. DS Automobiles, présente dans le championnat de monoplaces électriques depuis onze saisons, vient d’annoncer son départ de la discipline après l’été.

Cette annonce n’a rien de surprenant puisque Citroën avait rejoint le championnat au début de cette saison 2025-2026. Jean-Eric Vergne, l’un des pilotes historiques de Ds Automobiles, avait d’ailleurs changé d’écurie en passant chez Citroën ce qui laissait présager cette décision.

Une marque qui a beaucoup gagné en Formula E

DS Automobiles en Formula E, c’est tout de même quatre titres mondiaux (deux pilotes et deux équipes) avec 18 victoires et 55 podiums. DS Automobiles était arrivé dans la course avec le Virgin Racing à partir de 2015, avant de se transformer en « DS Techeetah » en 2018 et de connaître sa période la plus victorieuse.

DS Automobiles était associé à l’écurie Penske depuis 2022 mais elle a récemment connu des saisons plus compliquées. De son côté, Citroën a repris l’écurie de Maserati et figure actuellement en quatrième position du classement des équipes derrière Porsche, Jaguar TCR Racing et Mahindra. DS Penske, de son côté, évolue à la 9ème place du championnat (avant-dernière position devant Lola-Yamaha Abt).

DS se concentre sur ses bateaux

Pour justifier son départ, DS Automobiles explique vouloir se concentrer sur la compétition nautique : la marque est partenaire de l’équipe de France dans le championnat SailGP qu’elle considère comme un « laboratoire d’innovation ». Elle n’a plus de projets en sport automobile pour l’instant.