Nouveau Lotus Eletre X : 952 ch sur le papier, mais que vaudra-t-il vraiment avec son moteur Renault-Geely de 279 ch ?

952 chevaux en puissance maximale cumulée. 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. 935 Nm de couple maximal. Voilà trois données qui permettent de situer les performances du nouveau Lotus Eletre X : au sommet des grands SUV de luxe, très précisément. Désormais propriété du géant chinois Geely, la marque anglaise vient de dévoiler officiellement cette variante à prolongateur d’autonomie thermique de son SUV, en réponse à des ventes beaucoup trop faibles de la version 100 % électrique commercialisée depuis trois ans. Et il reste sur le papier extrêmement véloce malgré ses plus de 2,5 tonnes sur la balance et sa complexité mécanique.

Mais justement, ces performances seront-elles accessibles tout le temps ? Pour rappel, cet Eletre X embarque des batteries de 70 kWh avec une belle capacité de charge rapide de 20 à 80 % en 9 minutes et 350 kilomètres d’autonomie maximale annoncée en conduite 100 % électrique. Mais une fois que ces batteries sont vidées, il faudra compter sur la mécanique thermique pour faire avancer le véhicule.

280 chevaux d’origine Horse (Renault et Geely)

Car oui, le moteur thermique de l’Eletre X est un quatre cylindres turbo essence de 2,0 litres fabriqué par Horse, cette société co-dirigée à parts égales par Renault et Geely (avec Aramco également présent au capital). Installé sous le capot avant, il peut se connecter directement aux roues selon les conditions de conduite ou fournir simplement de l’énergie pour produire de l’électricité.

Or, mécaniquement il ne pourra pas produire plus que 279 chevaux en puissance maximale permanente comme l'expliquent les journalistes de l'Automobile Magazine ayant pu essayer un prototype. Certes, le véhicule est probablement conçu pour ne jamais fonctionner réellement avec des batteries vides. Lotus précise à ce sujet que même avec 20 % de batteries seulement, l’Eletre X développe toujours 748 chevaux en puissance maximale cumulée.

Et à 0 % de batteries ?

Mais que se passera-t-il dans une situation de conduite avec des batteries entièrement vides après une longue phase en 100 % électrique ? Théoriquement, l’engin se limitera alors à sa seule puissance maximale générée par le moteur thermique, au mieux de 279 chevaux en prise directe avec les roues. De quoi envisager alors des performances sans rapport avec celles inscrites sur sa fiche technique, et même craindre des relances délicates dans certaines situations de conduite. Rappelons que la technologie du prolongateur d’autonomie n’est pas conçue pour rouler souvent avec des batteries totalement vides, comme nous avions par exemple pu l’expérimenter en Leapmotor C10 REEV, incapable de tenir 130 km/h en vitesse sur l’autoroute dans une grosse montée.

Bref, il sera peut-être possible de laisser sur place un Lotus Eletre X de 952 chevaux avec une voiture bien plus modeste dans certaines conditions. Et il sera intéressant de voir quelles performances parvient à générer ce système dans la vraie vie sans avoir accès à la recharge de façon systématique. Le moteur thermique et les systèmes de récupération d’énergie peuvent-ils garder la batterie à des niveaux suffisants pour sauvegarder ces performances en profitant de toutes les phases de faible demande ? Vivement notre essai de cet énorme SUV multi-énergies !