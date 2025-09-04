Voici le nouveau moteur thermique de Renault pour rétrofiter ses électriques

En avril dernier, Horse annonçait un « système de motorisation entièrement hybride qui s’intègre parfaitement à une plateforme de véhicule électrique ». Le principe est de mettre à disposition une alternative hybride pour des plateformes conçues initialement pour accueillir une chaîne de traction électrique.

Horse, propose en quelque sorte une solution de rétrofit inversée puisque le terme rétrofit est normalement utilisé lorsque l’on remplace un bloc thermique par un électromoteur.

Avant que ce moteur ne soit exposé au Salon de Munich (du 9 au 14 septembre), la coentreprise composée de Renault, Geely et Aramco en dit un peu plus.

Ce Horse C15 (rien à voir avec le célèbre utilitaire) est un quatre cylindres 1.5 l équipé d’un générateur, d’un onduleur et d’un système de refroidissement intégrés. Dans sa version atmosphérique, l’ensemble n’est « pas plus grand qu’une mallette » (500 x 550 x 275 mm).

L’entité assure qu’il peut s’intégrer aux plateformes de véhicules électriques existantes avec « peu ou pas de modifications » dans le but d’offrir aux constructeurs une conversion simple. Ce C15 peut notamment être installé horizontalement ou verticalement pour être à l’avant ou l’arrière du véhicule. Cette modularité est possible, car ce moteur ne sert que de générateur et n’entraîne à aucun moment les roues.

Répondant aux normes Euro 7, ce moteur sera disponible en version atmosphérique de 95 ch pour les véhicules des segments B et C. Pour les voitures plus grandes ou les utilitaires légers, une version turbo permet de faire grimper la puissance à 163 ch. Par ailleurs, il pourra être alimenté avec de l’essence, de l’éthanol, du méthanol ainsi qu’avec des carburants synthétiques.

Une Renault 5 rétrofit ?

Pourrait-on voir apparaître cette technologie dans une Renault 5 électrique par exemple ? Ainsi équipée, la citadine augmenterait considérablement son champ d’action. Une solution qui semble adaptée puisque Horse précise que les modifications sont mineures. Seulement, les champs d’application ne sont pas précisés et une telle transformation ne doit certainement pas se faire en un claquement de doigts.