Ineos Fusilier : le nouveau 4x4 électrique et hybride

De l’avant, il ressemble à un Mercedes Classe G, de l’arrière, la filiation avec l’ancien Defender est toujours aussi troublante. Il n’y a que de profil que ce Fusilier se démarque quelque peu. Sans communiquer les dimensions, la marque indique que le nouveau venu est un peu plus court que le Grenadier, qui mesure 4,90 m de long minimum.

De par son look, il ne fait aucun doute que l’on a à faire à un Ineos. En revanche, ses dessous évoluent très franchement, ce Fusilier sera à propulsion entièrement électrique.

Néanmoins, Jim Ratcliffe, le patron de la marque précise que « les BEV sont parfaits pour certaines utilisations : trajets plus courts et livraisons urbaines, mais l'industrie et les gouvernements doivent avoir des attentes réalistes concernant d'autres technologies qui peuvent aider à accélérer le rythme nécessaire du changement. C'est la raison pour laquelle nous proposons un groupe motopropulseur supplémentaire pour le Fusilier, un groupe qui réduit considérablement les émissions, mais avec l’autonomie et les capacités de ravitaillement nécessaires. »

Encore beaucoup d'inconnus

C’est pour cela que le Fusilier sera également proposé en version hybride avec un prolongateur d’autonomie. Pour le moment, aucun élément technique n’est communiqué, ni même pour la version électrique, sait-on juste qu’un petit moteur à essence rechargera la batterie pour maintenir le niveau lorsque celle-ci ne pourra être branchée. Le but est également de faire un peu de volume avec son Fusilier et de s'adapter à plusieurs marchés.

Comme pour le Grenadier, ce Fusilier a été développé en partenariat avec Magna. Si sa caisse est en acier, les différents ouvrants sont en aluminium afin de limiter la prise de poids. Ineos précise que son nouveau venu sera plus léger que le Grenadier malgré l’ajout d’une batterie.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Il va falloir attendre l’automne prochain pour connaître les caractéristiques et la date de lancement de ce Fusilier « range extender ».