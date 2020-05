Dyson : son SUV électrique annulé finalement dévoilé, avec deux fois l'autonomie d'un Tesla Model X

Même après avoir tué dans l'œuf son projet de voiture électrique en octobre 2019, Dyson est resté très mystérieux sur son projet, seule une poignée d'ingénieurs ayant pu approcher le prototype roulant dans le Wiltshire, dans le sud ouest de l'Angleterre. Mais le week-end dernier, l'entreprise a finalement choisi de la présenter dans le cadre d'une interview que Sir James Dyson, son patron et fondateur, a accordée au Sunday Times à l'occasion de son arrivée en tête de la liste des personnes britanniques riches que tient le journal, sa fortune s'établissant aujourd'hui à 18,2 milliards d'euros.

On y apprend que cette voiture électrique, au nom de code « N526 », aurait été un SUV sept places avec 965 km d'autonomie en une seule charge. Cette performance est due à la maîtrise de l'entreprise de la technologie des batteries solides dont elle est propriétaire, et peut être atteinte « même un soir glaciale de février, à plus de 110 km/h sur l'autoroute, avec le chauffage et la radio à fond ». En présumant que ces 965 km se basent sur le standard WLTP européens, c'est presque le double de ce que réalise le Tesla Model X Grande Autonomie, un autre SUV 7 places, avec 507 km annoncés.

Cependant, à cause d'une masse de 2,6 tonnes malgré l'emploi massif d'aluminium, « N256 » peut réaliser le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, soit environ une demi-seconde de plus que le Model X, qui n'est pas non plus une ballerine, mais qui dispose d'un peu de cavalerie pour compenser que les deux moteurs électriques de 200 kW du Dyson, la combinaison des deux offrant 543 ch et 650 Nm.

Esthétiquement, le prototype partage une forte ressemblance avec la dernière monture du Range Rover, avec un profil plus dynamique, mesurant 5 mètres de long, 2 mètres de large mais seulement 1,7 mètre de hauteur, le pare-brise étant « plus incliné que celui d'une Ferrari » et les roues au diamètre « plus grand que n'importe quel autre voiture sur le marché aujourd'hui », selon Sir Dyson.

L'habitacle n'est plus un secret non plus : on découvre des sièges étonnement fins et segmentés, ainsi que des appuie-tête en forme de sucette, l'ensemble offrant paraît-il un excellent support des lombaires. Pas d'écran gigantesque trônant en plein milieu de la planche de bord ni même une instrumentation numérique, juste un affichage tête haute projetant les informations devant le visage du conducteur « à la façon d'un hologramme ».

Il va sans dire que la plupart de ces fonctionnalités sont plutôt ambitieuses pour une voiture électrique, surtout créée par une entreprise habituée à produire des appareils électriques pour la maison comme des aspirateurs évidemment mais aussi des ventilateurs ou des sèche-cheveux. En tant que propriétaire de l'entreprise, Sir Dyson a confié au Times que ce projet lui avait coûté 560 millions d'euros de sa propre poche heureusement au volume extrêmement important avant qu'il n'y mette un terme. Pour quelle raison ? Parce que, contrairement à la plupart des autres constructeurs automobiles, Dyson n'a pas une flotte entière de modèles essence et diesel accumulant les profits pour éponger les pertes sur chaque véhicule électrique produit, ce qui fait que chaque modèle aurait dû rapporter 170 000 € juste pour atteindre l'équilibre. Et Tesla est là pour le prouver : même si le bilan de l'entreprise américaine a été positif au premier trimestre 2020, ses chiffres annuels sont dans le rouge depuis sa création. Mais cela ne l'empêche pas pour autant de produire des voitures, elle.

Même si la voiture Dyson n'est plus, son esprit vit toujours. Son patron dit que l'équipe de 500 personnes qui lui était consacrée travaille maintenant sur divers autres projets et qu'il est ouvert à l'idée de partager avec des constructeurs automobiles sa technologie de batterie solide, plus efficiente et plus compacte que les lithium-ion actuelles.