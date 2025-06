Mais qui peut battre Ferrari aux 24 Heures du Mans 2025 ?

On dit souvent qu’il faut une année pour apprendre et l’autre pour gagner aux 24 Heures du Mans. Ni la Peugeot 905, ni les Audi R8, ni la Peugeot 908, ni la Porsche 919, ni la Toyota TS010 n’avaient réussi à remporter la course lors de leurs premières participations. Voilà pourquoi la victoire de la Ferrari 499P lors de l’édition 2023 ressemblait déjà à un exploit (qui n’avait pas été réussi depuis la performance surprenante de la McLaren F1 en 1995). La conservation de ce titre l’année dernière après une course serrée contre les Toyota était d’autant plus impressionnante : l’Italienne reste invaincue dans la Sarthe après deux participations !

Cette réussite est d’autant plus marquante que la catégorie reine du championnat du monde d’endurance est actuellement bourrée d’écuries d’usine toutes plus compétitives les unes que les autres : Porsche, Toyota, Cadillac, BMW, Peugeot, Alpine et même Aston Martin depuis cette année.

Toyota le plus rapide à la journée test

Lors de la traditionnelle journée test des 24 Heures du Mans qui s’est tenue ce dimanche, d’ailleurs, c’est une Toyota qui a réalisé le meilleur temps avec cinq dixièmes d’avance sur la plus véloce des Ferrari. En lutte directe pour la victoire lors des deux dernières éditions jusqu’aux dernières minutes de course, l’écurie japonaise figure plus que jamais parmi les favoris pour briser la domination de Ferrari.

Mais il pourrait aussi y avoir d’autres surprises : après une première course où la fiabilité a stoppé net les deux protos bleus dès les premières heures l’année dernière, les Alpine confirment leur belle pointe de vitesse en signant le troisième meilleur chrono de la journée test devant les meilleures Porsche, BMW, Cadillac, Aston Martin et Peugeot. Après une bonne première partie de saison dans le championnat du monde d’endurance, les Françaises sont-elles en position de viser au moins un podium aux 24 Heures du Mans ?

Aston Martin et Peugeot à la peine

Les chronos réalisés dans cette journée test restent très proches pour toutes les écuries de pointe et augurent d’une course serrée. Certes, on ne parle pas d’une véritable session de qualifications et on ignore quel était le programme précis de cette journée pour les équipes : certaines visaient sans doute davantage la préparation de la course que les meilleurs chronos.

On espère justement que Peugeot Sport n’a pas cherché à claquer un temps puisque ses deux protos ont navigué dans les profondeurs du classement, terminant même derrière les nouvelles Aston Martin Valkyrie LMH pourtant réputées pour leurs performances très moyennes. Après déjà deux participations aux 24 Heures du Mans, les lionnes pourront-elles créer la surprise le week-end prochain ? Rappelons tout de même qu’en 2023, elles avaient tout de même réussi à prendre brièvement la tête de la course dans les premières heures à la faveur des conditions de piste.

Une édition sèche ?

Les essais qualificatifs débuteront comme d’habitude ce mercredi sur le grand circuit des 24 Heures du Mans et la pole position se jouera le jeudi jusqu’à 21h55, avant une ultime séance d’essai nocturne. A noter que d’après Météo France, les qualifications du jeudi soir et la course pourraient se dérouler sur le sec avec seulement des averses le jeudi matin et dans la journée du vendredi. Le temps de la pole position de 2024 (3 minutes, 24 secondes et 634 millièmes) réussi par le Français Kevin Estre sur sa Porsche 963 devrait donc être battu et on pourrait aller vers un record de distance en course s’il n’y a pas trop de sorties du safety car.